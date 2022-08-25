Шойгу вслед за Лавровым обсудил с французским коллегой Запорожскую АЭС

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 24 авг, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 24 авг, 16:03
ВГА Запорожья заявила о 29 ударах со стороны ВСУ за сутки Политика, 13:34
Подконтрольные России Херсонская область и Запорожье остались без света Политика, 13:33
Медведев назвал полтора сценария развития военной операции на Украине Политика, 13:27
7 настоящих внедорожников, которые можно купить в России. Цены у дилеров Авто, 13:26
Турчак назвал несомненным проведение референдумов на занятых территориях Политика, 13:23
Курс Ethereum вырос за сутки на 4% и превысил отметку в $1,7 тыс. Крипто, 13:22
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 13:20
Goldman Sachs допустил возможность падения акций Netflix более чем на 20% Инвестиции, 13:14
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Запрет символики «Спартака» в Воронеже снят после вмешательства главы РПЛ Спорт, 13:13
«А сын моей подруги»: как родители мешают детям стать самостоятельными Pro, 13:11
ВС России ударили «Искандером» по эшелону ВСУ в Днепропетровской области Политика, 13:11
Жители Сыктывкара пожаловались на запах дыма в городе. Видео Общество, 13:10
Минобороны сообщило об уничтожении пяти самолетов Воздушных сил Украины Политика, 13:08
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 13:07
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу вслед за Лавровым обсудил с французским коллегой Запорожскую АЭС

Минобороны: Сергей Шойгу обсудил с министром обороны Франции Лекорню Запорожскую АЭС
Шойгу и министр обороны Франции отметили важность посещения Запорожской АЭС специалистами МАГАТЭ, а также готовность содействовать им
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню ситуацию с Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«По инициативе французской стороны состоялся первый телефонный разговор министра обороны генерала армии С.К.Шойгу с министром обороны Французской Республики С.Лекорню. Обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Шойгу в разговоре с французским коллегой оценил действия вооруженных сил Украины, которые, по его словам, способны нарушить безопасное функционирование АЭС. «Отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам организации», — добавили в Минобороны.

Video

Ранее ситуацию вокруг Запорожской АЭС по телефону обсудили президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, затем телефонный разговор с французским коллегой провел министр иностранных дел Сергей Лавров.

Росгвардия заявила о задержании двух сотрудничавших с ВСУ работников ЗАЭС
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, неподалеку от Энергодара. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции, российское Минобороны заявило о взятии территории ЗАЭС под контроль. С начала российской спецоперации близ АЭС неоднократно наносились удары, в середине августа их интенсивность увеличилась. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 16 августа заявил, что ВСУ пытаются повредить охлаждающий контур.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Wikimedia Commons Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах
Статьи
Pro
В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию»
Статьи
Pro
Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали
Статьи
Pro
VK, «Яндекс» и «Сбер» поделили активы: что ждать инвесторам
Статьи
Pro
С какими сложностями столкнулся российский финтех, импортозамещая ПО
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Налоговая признала сведения в ЕГРЮЛ недостоверными. Почему и что делать
Инструкции
Pro
Фото: NBC Universal Television Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета
Статьи

Париж сообщил, что Путин допустил пересмотр условий визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Политика
Запорожская АЭС


11 августа прошло заседание Совбеза ООН, на котором глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал допустить на АЭС миссию организации. В российском МИДе отмечали, что маршрут для посещения станции МАГАТЭ согласовали еще в июне, однако ООН включила «красный свет». Во внешнеполитическом ведомстве также обвинили в срыве визита Киев и «западное общество». Другие стороны обвиняют в препятствовании поездке МАГАТЭ на станцию Россию.

После разговора Путина и Макрона Елисейский дворец заявил, что российский президент выразил готовность пересмотреть требования к визиту на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ, в том числе одобрив допуск специалистов на станцию через Киев, а не через Москву, как российская сторона хотела ранее.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Выродова Юлия Выродова
Сергей Шойгу Франция Минобороны Военная операция на Украине

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Небензя заявил о деградации ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС
Политика
Киев выступил за постоянное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter