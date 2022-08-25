Шойгу вслед за Лавровым обсудил с французским коллегой Запорожскую АЭС

Шойгу и министр обороны Франции отметили важность посещения Запорожской АЭС специалистами МАГАТЭ, а также готовность содействовать им

Сергей Шойгу (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню ситуацию с Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«По инициативе французской стороны состоялся первый телефонный разговор министра обороны генерала армии С.К.Шойгу с министром обороны Французской Республики С.Лекорню. Обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Шойгу в разговоре с французским коллегой оценил действия вооруженных сил Украины, которые, по его словам, способны нарушить безопасное функционирование АЭС. «Отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам организации», — добавили в Минобороны.

Video

Ранее ситуацию вокруг Запорожской АЭС по телефону обсудили президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, затем телефонный разговор с французским коллегой провел министр иностранных дел Сергей Лавров.

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, неподалеку от Энергодара. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции, российское Минобороны заявило о взятии территории ЗАЭС под контроль. С начала российской спецоперации близ АЭС неоднократно наносились удары, в середине августа их интенсивность увеличилась. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 16 августа заявил, что ВСУ пытаются повредить охлаждающий контур.

Читайте на РБК Pro Pro Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах Статьи Pro В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять Прогнозы Pro Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию» Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию» Статьи Pro Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали Статьи Pro VK, «Яндекс» и «Сбер» поделили активы: что ждать инвесторам VK, «Яндекс» и «Сбер» поделили активы: что ждать инвесторам Статьи Pro С какими сложностями столкнулся российский финтех, импортозамещая ПО С какими сложностями столкнулся российский финтех, импортозамещая ПО Статьи Pro Налоговая признала сведения в ЕГРЮЛ недостоверными. Почему и что делать Налоговая признала сведения в ЕГРЮЛ недостоверными. Почему и что делать Инструкции Pro Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета Статьи

11 августа прошло заседание Совбеза ООН, на котором глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал допустить на АЭС миссию организации. В российском МИДе отмечали, что маршрут для посещения станции МАГАТЭ согласовали еще в июне, однако ООН включила «красный свет». Во внешнеполитическом ведомстве также обвинили в срыве визита Киев и «западное общество». Другие стороны обвиняют в препятствовании поездке МАГАТЭ на станцию Россию.

После разговора Путина и Макрона Елисейский дворец заявил, что российский президент выразил готовность пересмотреть требования к визиту на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ, в том числе одобрив допуск специалистов на станцию через Киев, а не через Москву, как российская сторона хотела ранее.