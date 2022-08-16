Власти Запорожья обвинили ВСУ в ударах по системе охлаждения АЭС
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются разрушить охлаждающий контур Запорожской АЭС, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире канала «Соловьев Live».
Он утверждает, что украинские военные произвели по нему уже несколько десятков выстрелов из тяжелых вооружений.
«Он так не защищен, естественно, как непосредственно реактор, и в принципе перебить его, нарушить целостность и не дать возможность [способствовать] качественному охлаждению реактора есть возможность у наших противников», — сказал он (цитата по ТАСС).
Нарушение работы охлаждающего контура может привести к перегреву реакторов станции, добавил Рогов.
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