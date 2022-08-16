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Власти Запорожья обвинили ВСУ в ударах по системе охлаждения АЭС

Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС (Фото: РИА Новости)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются разрушить охлаждающий контур Запорожской АЭС, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире канала «Соловьев Live».

Он утверждает, что украинские военные произвели по нему уже несколько десятков выстрелов из тяжелых вооружений.

«Он так не защищен, естественно, как непосредственно реактор, и в принципе перебить его, нарушить целостность и не дать возможность [способствовать] качественному охлаждению реактора есть возможность у наших противников», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Нарушение работы охлаждающего контура может привести к перегреву реакторов станции, добавил Рогов.

Материал дополняется. 

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