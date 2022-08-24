Росгвардия заявила о задержании двух сотрудничавших с ВСУ работников ЗАЭС

По данным Росгвардии, они передавали ВСУ данные о местонахождении военных и техники на территории АЭС. До этого Запорожская ВГА сообщала о задержании сотрудников электростанции 17 августа: их заподозрили в наведении ударов ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, которые «передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники» на территории электростанции.

Также в ведомстве сообщили, что задержали нарушителя пропускного режима, «пособника ВСУ», который передавал украинским войскам координаты передвижения колонн российской техники. Всего с момента перехода АЭС под охрану Росгвардии 4 марта было задержано 26 нарушителей пропускного режима, отмечается в заявлении.

Российские войска в ходе специальной военной операции взяли под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция — ЗАЭС.

17 августа член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре задержали двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые наводили удары по территории города и станции.

В июле—августе Запорожская ВГА несколько раз обвиняла ВСУ в обстрелах территории АЭС. Российские власти настаивают на визите миссии МАГАТЭ на электростанцию и обвиняют Запад и Киев в препятствовании инспекции. Страны G7 заявляли, что поездке мешает присутствие на объекте российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал Россию немедленно вывести с ЗАЭС свои войска. На посвященном ситуации на станции заседании Совета Безопасности ООН 23 августа украинский постпред Сергей Кислица призвал МАГАТЭ рассмотреть возможность постоянного присутствия на объекте своих экспертов.