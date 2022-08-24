Росгвардия заявила о задержании двух сотрудничавших с ВСУ работников ЗАЭС

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 16:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:48
Президент ФНЛ назвал условие для вхождения в лигу клубов из Крыма Спорт, 17:45
Разработчики Ethereum обновили дорожную карту «Слияния» Крипто, 17:42
В Австралии полиция задержала мечтавшую всю жизнь об аресте пенсионерку Life, 17:40
Тарасова фразой «невелика потеря» оценила переезд фигуристки в Израиль Спорт, 17:38
Стала известна рублевая стоимость необычного смартфона из Китая Life, 17:38
Запорожская ВГА сообщила о новом обстреле Энергодара Политика, 17:36
Минспорт решил провести футбольный турнир с командами из Крыма и Донбасса Спорт, 17:35
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Навка поддержала переход российской фигуристки в сборную Израиля Спорт, 17:34
Какие пять вещей должны быть в гардеробе каждой женщины РБК и Charuel, 17:33
Макрон объявил о конце изобилия в Европе Политика, 17:29
Настоящие «убийцы Tesla». Как китайцы из BYD захватывают мир Авто, 17:16
Джонсон в третий раз после начала спецоперации на Украине приехал в Киев Политика, 17:11
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 17:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Росгвардия заявила о задержании двух сотрудничавших с ВСУ работников ЗАЭС

По данным Росгвардии, они передавали ВСУ данные о местонахождении военных и техники на территории АЭС. До этого Запорожская ВГА сообщала о задержании сотрудников электростанции 17 августа: их заподозрили в наведении ударов ВСУ
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, которые «передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники» на территории электростанции.

Также в ведомстве сообщили, что задержали нарушителя пропускного режима, «пособника ВСУ», который передавал украинским войскам координаты передвижения колонн российской техники. Всего с момента перехода АЭС под охрану Росгвардии 4 марта было задержано 26 нарушителей пропускного режима, отмечается в заявлении.

Российские войска в ходе специальной военной операции взяли под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция — ЗАЭС.

17 августа член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре задержали двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые наводили удары по территории города и станции.

Киев выступил за постоянное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Политика
Запорожская АЭС

В июле—августе Запорожская ВГА несколько раз обвиняла ВСУ в обстрелах территории АЭС. Российские власти настаивают на визите миссии МАГАТЭ на электростанцию и обвиняют Запад и Киев в препятствовании инспекции. Страны G7 заявляли, что поездке мешает присутствие на объекте российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал Россию немедленно вывести с ЗАЭС свои войска. На посвященном ситуации на станции заседании Совета Безопасности ООН 23 августа украинский постпред Сергей Кислица призвал МАГАТЭ рассмотреть возможность постоянного присутствия на объекте своих экспертов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали
Статьи
Pro
Партнер выходит из бизнеса. Как определить стоимость его доли
Инструкции
Pro
Фото: NBC Universal Television Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images Из «совы» в «жаворонка»: можно ли изменить свой хронотип
Инструкции
Pro
Почему сокращаются международные валютные резервы России
Статьи
Pro
Что происходит с рынком недвижимости в США, Европе, Китае и России
Статьи
Pro
Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости
Статьи
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Запорожская АЭС Росгвардия Украина
Материалы по теме
МИД ЛНР заявил, что не было обращений о воюющих за ВСУ иностранцах
Политика
В Запорожье заявили о задержании двух работавших на ВСУ сотрудников АЭС
Политика
Киев выступил за постоянное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter