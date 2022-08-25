Володин оценил потери Европы от ограничений на въезд россиян в €21 млрд

По словам спикера Госдумы, россиянам «есть к кому поехать в гости», так как 80% населения мира не поддерживают санкции против Москвы. Он также призвал создавать условия для путешествий и отдыха на родине

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Европа потеряет €21 млрд в случае ограничений на въезд россиян, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя», — написал он в Telegram.

Парламентарий призвал создавать условия для путешествий и отдыха в России. Кроме того, 80% населения мира, по его словам, не поддерживают санкции против Москвы. «Есть к кому поехать в гости», — добавил Володин.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне должны «жить в собственном мире, пока не поменяют свою философию», и призвал Запад закрыть границы для них. «К этому можно относиться только негативно. Любые такие предложения не имеют перспектив. Душок у них тоже не очень хороший», — заявили в ответ в Кремле.

После этого страны Балтии, Польша, Чехия, Финляндия и некоторые другие выступили за запрет на выдачу виз российским туристам. В конце августа в Праге пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, на которой они обсудят визовые ограничения, сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Ранее она поясняла, что визовый кодекс ЕС «не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз», однако каждая отдельная страна вправе принимать те или иные меры самостоятельно.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не поддержал предложение некоторых стран запретить выдавать визы россиянам, назвав это «не лучшей идеей». По его словам, ЕС не должен пускать олигархов, но есть «много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что не хотят жить в такой ситуации».

Эстония с 18 августа уже перестала пускать россиян по своим ранее выданным визам. Финляндия же объявила, что с сентября в десять раз сократит количество рассматриваемых в день заявок. Ряд ограничений ввели и другие страны.

В российском МИДе назвали инициативу европейских стран о запрете шенгенских виз «дискриминационной» и не исключили, что европейские страны могут пойти на это.