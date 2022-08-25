Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 24 авг, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 24 авг, 16:03
Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака Общество, 02:48
Reuters узнал о продаже «яхты Пумпянского» на аукционе Политика, 02:47
Власти Крыма сочли «плохой затеей» планы Зеленского вернуть полуостров Политика, 02:10
Германия объявила о дефиците вооружений и риске поставок для Киева Политика, 01:40
Прокуратура начала проверку после крушения вертолета Ми-2 на Ставрополье Общество, 01:27
Стали известны все участники Лиги чемпионов Спорт, 01:09
Пентагон назвал сроки поставок оружия Украине на $3 млрд Политика, 01:06
Клуб вратаря сборной России вылетел из Лиги чемпионов Спорт, 00:40
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Азаренко запретили сыграть на турнире в поддержку Украины перед US Open Спорт, 00:40
Вучич предупредил Европу об энергетическом катаклизме Политика, 00:30
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 00:18
Канада пообещала передать Германии оставшиеся турбины для Nord Stream Бизнес, 00:17
Организаторы отменили выступление группы «Сплин» на фестивале в Москве Общество, 00:05
«Он размажет Конора». Кто станет соперником Макгрегора после возвращения Спорт, 00:01
Война санкций ,  
0 

Reuters узнал о продаже «яхты Пумпянского» на аукционе

Reuters: «яхту миллиардера Пумпянского» Axioma продали на аукционе после конфискации
«Яхту Пумпянского» оценивали в $75 млн, аукцион получил более 60 заявок на ее приобретение, однако окончательная сумма не раскрывается. Axiom задержали в конце марта по требованию JPMorgan из-за кредита на €20,5 млн

На гибралтарском аукционе продали суперъяхту Axioma, которую связывают с подсанкционным российским миллиардером Дмитрием Пумпянским, пишет Reuters со ссылкой на источники в суде. Агентство пишет, что это первая продажа конфискованного из-за санкций имущества российского бизнесмена с конца февраля.

Сумму покупки и имя покупателя собеседники Reuters не уточнили. Организаторы торгов пообещали опубликовать подробные данные через 10-14 дней.

Яхту выставили на аукцион двумя днями ранее, 23 августа, лот привлек 63 заявки. Это произошло после того, как банк JPMorgan потребовал погасить кредит в размере €20,5 млн ($20,4 млн). Кредитная организация выдала займ в декабре прошлого года, Пумпянский был его поручителем, писал Bloomberg.

Но через несколько дней после начала военных действий на Украине миллиардер передал свои акции в холдинговой компании, на которую было оформлено судно, другому лицу, указывает агентство. По данным Reuters, банк посчитал, что получатель кредита нарушил условия договора. JPMorgan намерен получить с продажи яхты только €20,5 млн, отметили собеседники агентства. Источник Reuters в гибралтарском правительстве предупредил, что вырученные средства будут скорее всего заморожены, а не переданы какой-либо иной стороне, кроме Пумпянского.

Бизнесмен занимает 62-е место рейтинга 200 богатейших бизнесменов России 2021 года по версии Forbes с состоянием на тот момент $2,4 млрд.

Бизнесмен и море: какие яхты предпочитают российские миллиардеры
Фотогалерея 

Суперъяхту с бассейном и 3D-кинотеатром задержали власти Гибралтара в конце марта, владельцем Axioma Пумпянского ранее называли Forbes и SuperYachtFan. По данным Business Insider продать с аукциона судно решили в связи с высокими расходами на ее обслуживание. По оценке издания, Axioma стоит порядка $75 млн, издержки на ее содержание могут достигать 10–15% от стоимости яхты в год

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными
Инструкции
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит
Статьи
Pro
Фото: Al Bello / Getty Images Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые
Исследования
Pro
Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше
Статьи
Pro
Мстители: как не допустить потерю ценной информации по вине сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries
Статьи

Материал дополняется.



 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Пумпянский суперъяхта аукционы миллиардер
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter