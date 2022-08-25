Reuters узнал о продаже «яхты Пумпянского» на аукционе

«Яхту Пумпянского» оценивали в $75 млн, аукцион получил более 60 заявок на ее приобретение, однако окончательная сумма не раскрывается. Axiom задержали в конце марта по требованию JPMorgan из-за кредита на €20,5 млн

На гибралтарском аукционе продали суперъяхту Axioma, которую связывают с подсанкционным российским миллиардером Дмитрием Пумпянским, пишет Reuters со ссылкой на источники в суде. Агентство пишет, что это первая продажа конфискованного из-за санкций имущества российского бизнесмена с конца февраля.

Сумму покупки и имя покупателя собеседники Reuters не уточнили. Организаторы торгов пообещали опубликовать подробные данные через 10-14 дней.

Яхту выставили на аукцион двумя днями ранее, 23 августа, лот привлек 63 заявки. Это произошло после того, как банк JPMorgan потребовал погасить кредит в размере €20,5 млн ($20,4 млн). Кредитная организация выдала займ в декабре прошлого года, Пумпянский был его поручителем, писал Bloomberg.

Но через несколько дней после начала военных действий на Украине миллиардер передал свои акции в холдинговой компании, на которую было оформлено судно, другому лицу, указывает агентство. По данным Reuters, банк посчитал, что получатель кредита нарушил условия договора. JPMorgan намерен получить с продажи яхты только €20,5 млн, отметили собеседники агентства. Источник Reuters в гибралтарском правительстве предупредил, что вырученные средства будут скорее всего заморожены, а не переданы какой-либо иной стороне, кроме Пумпянского.

Бизнесмен занимает 62-е место рейтинга 200 богатейших бизнесменов России 2021 года по версии Forbes с состоянием на тот момент $2,4 млрд.

Суперъяхту с бассейном и 3D-кинотеатром задержали власти Гибралтара в конце марта, владельцем Axioma Пумпянского ранее называли Forbes и SuperYachtFan. По данным Business Insider продать с аукциона судно решили в связи с высокими расходами на ее обслуживание. По оценке издания, Axioma стоит порядка $75 млн, издержки на ее содержание могут достигать 10–15% от стоимости яхты в год

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