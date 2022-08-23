«Яхту Пумпянского» выставили на аукцион

Претенденты на покупку 72-метровой яхты Axioma, которую связывают с российским миллиардером, сделали более 60 ставок. Судно было задержано властями Гибралтара в конце марта

Яхта Axioma (Фото: Jon Nazca / Reuters)

Суперъяхта, которую связывают с попавшим под западные санкции миллиардером Дмитрием Пумпянским (62-е место рейтинга 200 богатейших бизнесменов России 2021 года по версии Forbes с состоянием на тот момент $2,4 млрд), привлекла 63 заявки на аукционе на Гибралтаре, сообщает Bloomberg.

Пятипалубная 72-метровая яхта Axioma была выставлена на аукцион, после того как банк JPMorgan потребовал погасить кредит в размере €20,5 млн евро ($20,4 млн). По данным Bloomberg, JPMorgan выдал кредит в декабре 2021 года, а Пумпянский был поручителем. Однако через несколько дней после начала военных действий на Украине бизнесмен передал свои акции в холдинговой компании, на которую было оформлено судно, другому лицу, сообщает агентство.

Яхта с бассейном и 3D-кинотеатром была задержана властями британской заморской территории Гибралтар в конце марта. Это первая суперъяхта, которая продается с аукциона, с тех пор, как правительства по всему миру стали задерживать суда, связанные с российскими бизнесменами, указывает Bloomberg. Владельцем яхты Axioma Пумпянского ранее называли Forbes и SuperYachtFan.

В конце июня издание Business Insider сообщило, что суперъяхту Axioma продадут с торгов. По данным издания, это решение связано с большими расходами на ее обслуживание, которые могут составлять 10–15% от стоимости судна в год (яхта стоит $75 млн по оценке Business Insider).

Пумпянский находится под санкциями США, ЕС, Великобритании. После санкций Евросоюза он вышел из бенефициаров и совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК).

Глава Крыма Сергей Аксенов предлагал владельцам российских яхт убежище на полуострове, назвав задержание судов западными властями беспределом и пиратством.