«Яхту Пумпянского» выставили на аукцион
Суперъяхта, которую связывают с попавшим под западные санкции миллиардером Дмитрием Пумпянским (62-е место рейтинга 200 богатейших бизнесменов России 2021 года по версии Forbes с состоянием на тот момент $2,4 млрд), привлекла 63 заявки на аукционе на Гибралтаре, сообщает Bloomberg.
Пятипалубная 72-метровая яхта Axioma была выставлена на аукцион, после того как банк JPMorgan потребовал погасить кредит в размере €20,5 млн евро ($20,4 млн). По данным Bloomberg, JPMorgan выдал кредит в декабре 2021 года, а Пумпянский был поручителем. Однако через несколько дней после начала военных действий на Украине бизнесмен передал свои акции в холдинговой компании, на которую было оформлено судно, другому лицу, сообщает агентство.
Яхта с бассейном и 3D-кинотеатром была задержана властями британской заморской территории Гибралтар в конце марта. Это первая суперъяхта, которая продается с аукциона, с тех пор, как правительства по всему миру стали задерживать суда, связанные с российскими бизнесменами, указывает Bloomberg. Владельцем яхты Axioma Пумпянского ранее называли Forbes и SuperYachtFan.
В конце июня издание Business Insider сообщило, что суперъяхту Axioma продадут с торгов. По данным издания, это решение связано с большими расходами на ее обслуживание, которые могут составлять 10–15% от стоимости судна в год (яхта стоит $75 млн по оценке Business Insider).
Пумпянский находится под санкциями США, ЕС, Великобритании. После санкций Евросоюза он вышел из бенефициаров и совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК).
Глава Крыма Сергей Аксенов предлагал владельцам российских яхт убежище на полуострове, назвав задержание судов западными властями беспределом и пиратством.