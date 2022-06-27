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Война санкций ,  
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Арестованную в Гибралтаре яхту российского миллиардера продут с аукциона

Речь идет о суперъяхте Axioma, предположительно связанной с миллиардером Дмитрием Пумпянским. По данным Insider, решение продать яхту связано с большими расходами на ее содержание
Фото: Jon Nazca / Reuters
Фото: Jon Nazca / Reuters

Арестованную властями Гибралтара суперъяхту Axioma, предположительно связанную с российским миллиардером Дмитрием Пумпянским (его состояние в 2021 году Forbes оценивал в $2,4 млрд), продадут с аукциона. Об этом сообщает Insider со ссылкой на решение суда заморской территории Британии.

По данным издания, решение продать яхту связано с большими расходами на эксплуатацию и техническое обслуживание, которые могут составлять 10-15% от стоимости судна в год. Стоимость Axioma издание оценивает в $75 млн.

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Фото:Kamran Jebreili / AP

О задержании яхты Axioma властями Гибралтара 22 марта сообщил Reuters. По данным агентства, суперъяхта пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом 21 марта и была задержана из-за западных санкций в отношении Пумпянского. Владельцем 72-метровой яхты Пумпянского называли Forbes и SuperYachtFan.

По данным Refinitiv, на которые ссылается агентство, Axioma 27 февраля покинула Антигуа, остров в Карибском море, пересекла Атлантику и достигла Гибралтара.

После начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, которые в том числе коснулись российских бизнесменов и политиков. В начале марта Минюст США объявил о создании межведомственной целевой группы KleptoCapture, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами». Группа будет изучать способы обхода ограничительных мер и антиотмывочного законодательства США и заниматься розыском их активов.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Гибралтар яхта Дмитрий Пумпянский санкции дискретный аукцион

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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