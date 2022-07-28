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Вучич предупредил о «фактически» чрезвычайном положении до конца марта

Президент Сербии Вучич: бюджет страны «кровоточит» из-за проблем с энергетикой

Сербия до конца марта фактически будет находиться на чрезвычайном положении, хотя официально оно не вводится, заявил в эфире Pink TV президент страны Александр Вучич.

«До конца марта у нас в стране, хотя мы его формально и не вводим, чрезвычайное положение», — сказал он (цитата по Danas). По его словам, эти восемь месяцев для Сербии будут самыми тяжелыми.

Сербский президент указал, что бюджет страны «кровоточит», поскольку цены на электричество бьют рекорды, есть проблемы с газом.

«Мы импортируем уголь, наши китайские друзья помогают нам получить два миллиона тонн, и это нам очень помогает», — сказал он, добавив, что вся Европа вернулась к углю и атомной энергетике.

Материал дополняется

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