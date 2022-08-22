Вучич напомнил о зиме без российской нефти

С ноября Сербия останется без российской нефти, заявил президент страны Александр Вучич, передает Kurir.

«Вот так затрагивается вопрос ЛГБТ-прайда, а про электричество, нефть и как мы переживем зиму речи не идет, так как российского сырья для нас не будет с 1 ноября, потому что мы под санкциями (ограничениями на поставки), разговоров нет», — сказал он.

В июне Евросоюз наложил эмбарго на поставки российской нефти морским путем. Европейские страны договорились, что отказ от таких поставок будет поэтапным и займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки. При этом для стран, которые особенно сильно зависят от российской нефти, предусмотрены временные исключения. Среди них — Венгрия и Словакия.

В середине июля Вучич заявил, что с 1 ноября Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза. Тогда он отметил, что нефтяной индустрии Сербии не хватает мазута, а зимой расход мазута на ТЭС в Обреноваце будет в семь раз больше, чем летом.

