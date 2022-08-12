Президент Финляндии увидел в энергетическом кризисе риск для единства ЕС

Ниинистё заявил о растущем беспокойстве по поводу возможной эскалации на Украине и отметил, что «невозможно представить», каким бы было новое начало отношений Запада и России

Саули Ниинистё (Фото: Justin Tallis / Getty Images)

Энергетический кризис и последствия экономического спада на фоне ситуации на Украине могут повлиять на единство Европы, заявил в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus президент Финляндии Саули Ниинистё.

По его словам, в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что «в следующем году все станет еще лучше», однако сейчас стало понятно, что так уже не будет. Такой поворот событий президент Финляндии назвал «сложным».

«Это также может повлиять на единство Европы», — считает Ниинистё.

Он заявил о растущем беспокойстве по поводу возможной эскалации на Украине, а также выразил мнение, что «невозможно представить», каким бы было новое начало в отношениях Запада и России.

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз принял несколько пакетов санкций против России. Они коснулись в том числе поставок угля и частично нефти. Параметры нефтяного эмбарго вызвали споры в ЕС, их согласовывали больше месяца, а достичь договоренностей распространить санкции на российский газ так и не удалось.

В ряд стран, в том числе Нидерланды, Польшу, Финляндию и Болгарию, российский газ перестал поступать из-за их отказа выполнять требование Москвы об оплате рублях.

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