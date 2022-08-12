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Президент Финляндии увидел в энергетическом кризисе риск для единства ЕС

Ниинистё заявил о растущем беспокойстве по поводу возможной эскалации на Украине и отметил, что «невозможно представить», каким бы было новое начало отношений Запада и России
Саули Ниинистё
Саули Ниинистё (Фото: Justin Tallis / Getty Images)

Энергетический кризис и последствия экономического спада на фоне ситуации на Украине могут повлиять на единство Европы, заявил в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus президент Финляндии Саули Ниинистё.

По его словам, в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что «в следующем году все станет еще лучше», однако сейчас стало понятно, что так уже не будет. Такой поворот событий президент Финляндии назвал «сложным».

«Это также может повлиять на единство Европы», — считает Ниинистё.

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Фото:David Hecker / Getty Images

Он заявил о растущем беспокойстве по поводу возможной эскалации на Украине, а также выразил мнение, что «невозможно представить», каким бы было новое начало в отношениях Запада и России.

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз принял несколько пакетов санкций против России. Они коснулись в том числе поставок угля и частично нефти. Параметры нефтяного эмбарго вызвали споры в ЕС, их согласовывали больше месяца, а достичь договоренностей распространить санкции на российский газ так и не удалось.

В ряд стран, в том числе Нидерланды, Польшу, Финляндию и Болгарию, российский газ перестал поступать из-за их отказа выполнять требование Москвы об оплате рублях.

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Летом «Газпром» начал сокращать прокачку газа по «Северному потоку», объясняя это тем, что из-за санкций в Россию не был возвращен из Канады газотурбинный двигатель Siemens. Берлин добился от Оттавы получения турбины и выразил готовность передать ее России. «Газпром» настаивает на получении разъяснений от ЕС и Британии, которые будут гарантировать, что агрегаты во время перевозок и ремонта не попадут под санкции. Немецкие власти заявляли о политических причинах происходящего, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков это опровергал и указывал, что ситуация возникла из-за западных санкций.

Из-за опасения полного прекращения поставок из России Еврокомиссия предложила обязательное сокращение потребления газа всеми странами союза на 15% предстоящей зимой. Против этого выступили Испания, Греция и Португалия, а Польша раскритиковала идею делиться газом с другими странами. В итоге был утвержден вариант добровольного сокращения потребления газа, но Брюссель получил право сделать его обязательным в случае серьезной угрозы безопасности поставок.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Финляндия Саули Ниинистё кризис Евросоюз Европа
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