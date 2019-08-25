Кремль понадеялся на здравый смысл у всех стран G7 в отношениях с Россией

Кремль понадеялся на здравый смысл у всех стран G7 в отношениях с Россией

С четырьмя странами, по словам Пескова, отношения хорошие. С остальными восстановить их пока не удается

Россия рассчитывает на то, что у всех стран — участниц «Большой семерки» — возобладает здравый смысл в вопросе восстановления отношений с Москвой. Такое мнение в комментарии агентству ТАСС высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, с «подавляющим большинством участников G7 отношения у России восстанавливаются и находятся на достаточно позитивном треке». В качестве примера Песков привел Францию и Италию. Он также отметил традиционно тесные отношения России с Германией и Японией.

«С некоторыми странами пока восстанавливать отношения не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает», — сказал Песков.

В G7, помимо упомянутых пресс-секретарем президента стран, также входят США, Великобритания и Канада.