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Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Политика ,  
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Кремль понадеялся на здравый смысл у всех стран G7 в отношениях с Россией
С четырьмя странами, по словам Пескова, отношения хорошие. С остальными восстановить их пока не удается

Россия рассчитывает на то, что у всех стран — участниц «Большой семерки» — возобладает здравый смысл в вопросе восстановления отношений с Москвой. Такое мнение в комментарии агентству ТАСС высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, с «подавляющим большинством участников G7 отношения у России восстанавливаются и находятся на достаточно позитивном треке». В качестве примера Песков привел Францию и Италию. Он также отметил традиционно тесные отношения России с Германией и Японией.

«С некоторыми странами пока восстанавливать отношения не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает», — сказал Песков.

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В Белом доме назвали ключевой фактор для возвращения России в G8

В G7, помимо упомянутых пресс-секретарем президента стран, также входят США, Великобритания и Канада.

Россию с 2014 года не приглашают на встречи G7. Незадолго до начала саммита президент США Дональд Трамп допустил возвращение формата «большой восьмерки» с участием российского лидера. Глава Соединенных Штатов указывал, что это помогло бы обсудить важные мировые проблемы. Однако достигнуть единства по этому поводу не удалось. Так, французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что возвращение России в G7 зависит от развития ситуации на Украине и выполнения минских договоренностей.

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В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8

В свою очередь глава британского правительства Борис Джонсон считает, что с 2014 года, когда Россию исключили из числа участников саммита из-за присоединения Крыма, ситуация не улучшилась. При этом он напомнил о событиях в Солсбери и отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в которых Лондон обвиняет Москву. О нежелании возвращаться к формату G8 заявили и в Канаде.

Тем не менее 25 августа Трамп допустил, что все же пригласит Путина в качестве гостя на саммит G7, который пройдет в США. У американского президента будет такое право как у хозяина встречи.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции в преддверии переговоров с Макроном сказал, что Россия не отказывалась от работы в формате G8 и «в любое время ждет партнеров в гости». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «Россия не отказывается от общения в любых форматах», но «возвращение России в «Семерку» <...> не является самоцелью».

Формат «Большой восьмерки» был создан в 1998 году.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дмитрий Песков, G7
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