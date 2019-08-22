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В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8
Присоединение России к группе G7 до выполнения Москвой ряда условий было бы «признаком слабости», заявил высокопоставленный источник в структурах ЕС. По его словам, Евросоюз выступает против проявления такой слабости
Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС. По его словам, причины, по которым формат G8 прекратил свое существование в 2014 году, по-прежнему в силе и воссоздание «Группы восьми» в этих условиях было бы проявлением слабости.

«Приглашение России на встречи «Семерки» без [выполнения ею] условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости», — цитирует заявление чиновника ЕС «РИА Новости».

Источник ТАСС в европейских дипломатических кругах также отметил, что входящие в G7 страны ЕС (Великобритания, Германия, Италия, Франция) могут поддержать возвращение России лишь при условии выполнения ею минских соглашений.

«Европейский совет в 2015 году принял решение о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией до выполнения минских соглашений. Этого принципа страны сообщества будут придерживаться при обсуждении возможности возвращения РФ в G7», — заявил он.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года, в G8 входили Россия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. После присоединения Крыма в 2014 году западные страны объявили о прекращении своего участия в «Восьмерке» и переходу к формату G7 с тем же составом, за исключением России.

20 августа президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон назвал возвращение к формату G8 ошибкой, отметив, что приглашение России на саммит могут расценить как признак слабости. При этом он допустил возвращение страны в международный клуб в будущем. В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал приглашение России на саммит G7 преждевременным.

Агентство EFE со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что Токио готов обсуждать возвращение России в G8, так как власти страны считают важным вовлечение Москвы в международные дела.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в разговоре с РБК заявила, что Россия готова рассмотреть предложения других стран вернуться в состав G8 и приехать на саммит в 2020 году, если эти государства будут заинтересованы в «серьезном общении на равных».

Очередной, 45-й по счету саммит лидеров G7, пройдет 24–26 августа 2019 года во французском городе Биарриц.

Автор: Евгений Калюков
Теги: G7, G8, Евросоюз
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