В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8

Присоединение России к группе G7 до выполнения Москвой ряда условий было бы «признаком слабости», заявил высокопоставленный источник в структурах ЕС. По его словам, Евросоюз выступает против проявления такой слабости

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС. По его словам, причины, по которым формат G8 прекратил свое существование в 2014 году, по-прежнему в силе и воссоздание «Группы восьми» в этих условиях было бы проявлением слабости.

«Приглашение России на встречи «Семерки» без [выполнения ею] условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости», — цитирует заявление чиновника ЕС «РИА Новости».

Источник ТАСС в европейских дипломатических кругах также отметил, что входящие в G7 страны ЕС (Великобритания, Германия, Италия, Франция) могут поддержать возвращение России лишь при условии выполнения ею минских соглашений.

«Европейский совет в 2015 году принял решение о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией до выполнения минских соглашений. Этого принципа страны сообщества будут придерживаться при обсуждении возможности возвращения РФ в G7», — заявил он.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года, в G8 входили Россия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. После присоединения Крыма в 2014 году западные страны объявили о прекращении своего участия в «Восьмерке» и переходу к формату G7 с тем же составом, за исключением России.