CNN узнал о согласии Макрона и Трампа на участие России в саммите G7

CNN узнал о согласии Макрона и Трампа на участие России в саммите G7

Источник телеканала сообщил, что пригласить Россию на встречу G7 в следующем году предложил Макрон, а Трамп с ним согласился. Накануне лидер США выступил за возвращение России в G8 и назвал такой формат более уместным

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил телеканалу, что Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора согласились, что хотят пригласить Россию на саммит в 2020 году. По данным источника, предложение поступило именно от лидера Франции, а американский президент поддержал его. Трамп планирует обсудить эту тему с другими лидерами в предстоящие выходные на саммите G7 в Биаррице, отмечает телеканал.

Накануне Трамп заявил, что назвал формат G8 с участием России более уместным и назвал присутствие российской стороны в «Большой восьмерке» целесообразным. Лидер США указал, что в развале G8 виноват его предшественник Барак Обама, который, по мнению Трампа, понял, что российский президент Владимир Путин «переиграл его».

19 августа состоялись переговоры Путина и Макрона в резиденции в Форте Бергансон. В ходе встречи, которая продолжалась более трех часов, они обсудили ситуацию в Сирии и иранскую сделку, а также встречу в «нормандском формате» по Украине. Кремль позитивно оценил встречу лидеров. Макрон позднее опубликовал в Facebook пост на русском языке, в котором назвал Россию «глубоко европейской страной» и отметил прогресс между Москвой и Парижем по многим вопросам.