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Доллар/Рубль ₽63 (-4,01%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
QUALCOMM $96 (+25,13%) прогноз Stifel к 01.05.20
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Политика ,  
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Reuters узнал о нежелании Канады возвращать Россию в G8

Канада выступает против возвращения России в G8, сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в канадском правительстве.

Он подчеркнул, что Россию официально не приглашали на ближайший саммит «Большой семерки» во Францию. «Россия не была приглашена на эту встречу, и позиция премьер-министра, позиция Канады, остается такой же, как и в прошлом году, когда вопрос уже поднимался. Ответ был отрицательным», — заявил агентству канадский чиновник.

Как утверждал CNN, инициативу о приглашении России на саммит G7 в 2020 году выдвинул французский президент Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Трамп согласился, что Россию нужно пригласить на саммит и назвал участие России в работе этого международного клуба целесообразным. Свое мнение президент США высказал публично.

Лидеры большинства остальных стран — участниц саммита заявили о том, что возвращение России может произойти лишь после выполнения ею ряда условий. Так, лидеры Великобритании и Германии Борис Джонсон и Ангела Меркель заявили, что возрождение формата «Большой восьмерки» с Россией может произойти только после прогресса по ситуации на Украине. После этого, 21 августа Эмманюэль Макрон все же уточнил свою позицию: он признал, что без решения украинского вопроса возвращение России в клуб было бы «ошибкой».

Президент Владимир Путин на пресс-конференции в преддверии переговоров с Макроном сказал, что Россия не отказывалась от работы в формате G8 и «в любое время ждет партнеров в гости». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «Россия не отказывается от общения в любых форматах», но «возвращение России в «Семерку» <...> не является самоцелью».

Украинская диаспора в Канаде является одной из самых крупных в мире. Канадские власти активно поддерживают Киев в международных вопросах. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия в страну.

Теги: Канада, G8, «Большая восьмерка»
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