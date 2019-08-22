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Доллар/Рубль ₽63 (-4,02%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
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В Белом доме назвали ключевой фактор для возвращения России в G8
Россия должна попросить о возвращении формата «Группы восьми», заявил представитель Белого дома. Решение о воссоздании подобного международного клуба должно быть принято на основе консенсуса, заявил представитель Белого дома
Фото: Sergio Perez / Reuters

Вопрос о возвращении России в состав «Группы восьми» может быть поднят на саммите G7 в Биаррице, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, лидеры стран G7 не будут голосовать по восстановлению российской стороны в международной группе. Для того чтобы Россию вернуть в число стран G7, а формат поменять на G8, страны-участницы должны «принять [такое] решение консенсусом», заявили в Белом доме.

Россия сама официально не просила о возвращении в состав «Восьмерки», отметил представитель Белого дома. Он назвал это необходимым условием для того, чтобы это произошло.

Предложение пригласить Россию на встречу G7 20 августа озвучил президент США Дональд Трамп. По его словам, присутствие российской стороны в «Группе восьми» было бы целесообразным. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после этого заявила, что Москва готова рассмотреть предложение вернуться в состав «Восьмерки» в следующем году, если участники объединения продемонстрируют интерес в «общении на равных». В Кремле же отмечали, что не считают воссоздание «Группы восьми» самоцелью для России.

22 августа СМИ со ссылкой на источники в структурах ЕС сообщили, что Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» за счет возращения в нее России до того, как Москва выполнит ряд условий. В частности, речь шла о выполнении российской стороной минских договоренностей, отмечал собеседник ТАСС в европейских дипломатических кругах.

Французский президент Эмманюэль Макрон говорил, что возвращение к старому формату G8 без каких-либо условий для Москвы стало бы ошибкой и воспринималось, как признак слабости. Решение этого вопроса будет зависеть от ситуации на Украине, отмечал ранее французский дипломатический источник Reuters.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белый дом, G7, G8
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