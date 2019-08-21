Макрон назвал ошибкой возвращение России в G7

По его словам, такой шаг может продемонстрировать слабость «Семерки». Для начала необходимо разрешить кризис на Украине

Эмманюэль Макрон (Фото: Stoyan Nenov / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон уточнил свою позицию по возвращению к формату G8 с участием России. По его словам, было бы стратегической ошибкой вернуться к старому формату, не разрешив кризис на Украине, сообщает агентство Reuters.

Макрон уточнил, что приглашение России без всяких условий может быть воспринято как признак слабости G7. Однако в перспективе он допустил возвращение страны к международному клубу.

О том, что именно Макрон предложил по телефону Дональду Трампу пригласить Россию на саммит «Семерки» в 2020 году, ранее сообщил телеканал CNN. Официального подтверждения этой информации не было.

Спустя несколько часов дипломатический источник агентства Reuters во Франции рассказал, что в Париже приняли к сведению желание США вернуть Россию в G7. Однако при этом он заявил, что все будет зависеть от ситуации на Украине.

В похожем ключе высказалась и канцлер Германии Ангела Меркель. По ее мнению, говорить о возвращении к формату G8 можно лишь после значительного прогресса в выполнении минских договоренностей. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь заявил, что приглашать Россию преждевременно, учитывая события на Украине, а также инцидент в Солсбери (Лондон считает Москву причастной к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии). Россия это отрицает.

О том, что президента России следует приглашать на встречи глав G7, Дональд Трамп заявил 20 августа после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Глава США высказал мнение, что в развале формата G8 виноват его предшественник Барак Обама, который, по мнению Трампа, понял, что Путин «переиграл его».

Формат G8 существовал с 1998 года. В 2014 году лидеры клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи и собрались без России в Брюсселе. С тех пор встречи проходили в формате G7.