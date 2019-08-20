Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»

Формат «Большой восьмерки» перестал действовать в 2014 году, когда западные страны отказались работать с Россией после вхождения Крыма в ее состав

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если кто-то сделал предложение вернуть Россию в группу, то к этому нужно отнестись серьезно», — сказал он. Присутствие России в «Большой восьмерке» является «целесообразным» предложением, добавил Трамп.

Как отметил глава государства, в развале формата G8 виноват предыдущий американский президент Барак Обама, который, по мнению Трампа, понял, что Путин «переиграл его».

С предложением вернуться к формату G8 накануне, 19 августа, выступил бывший депутат Национального собрания Франции Жак Мияр. Об этом политик сказал, комментируя визит президента России Владимира Путина во Францию, где он встретился с французским президентом Эмманюэлем Макроном. «Радостно, что Макрон принимает Путина перед саммитом G7 в форте Брегансон. Но остро необходимо, чтобы Франция сняла санкции против России <...> Россия является частью европейского баланса и без нее не может быть обеспечен мир в Европе», — заявила он (цитата по «РИА Новости»).