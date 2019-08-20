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Target $99 (+15,18%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
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Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»
Формат «Большой восьмерки» перестал действовать в 2014 году, когда западные страны отказались работать с Россией после вхождения Крыма в ее состав

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если кто-то сделал предложение вернуть Россию в группу, то к этому нужно отнестись серьезно», — сказал он. Присутствие России в «Большой восьмерке» является «целесообразным» предложением, добавил Трамп.

Как отметил глава государства, в развале формата G8 виноват предыдущий американский президент Барак Обама, который, по мнению Трампа, понял, что Путин «переиграл его».

С предложением вернуться к формату G8 накануне, 19 августа, выступил бывший депутат Национального собрания Франции Жак Мияр. Об этом политик сказал, комментируя визит президента России Владимира Путина во Францию, где он встретился с французским президентом Эмманюэлем Макроном. «Радостно, что Макрон принимает Путина перед саммитом G7 в форте Брегансон. Но остро необходимо, чтобы Франция сняла санкции против России <...> Россия является частью европейского баланса и без нее не может быть обеспечен мир в Европе», — заявила он (цитата по «РИА Новости»).

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По его словам, удержание России «в гетто санкций толкает ее в объятия Пекина, агрессивные проявления которого все более заметны в кризисе в Гонконге». «Большая семерка» должна принять Россию и снова стать «Большой восьмеркой», — сказал он.

Путин на пресс-конференции в преддверие переговоров с Макроном сказал, что Россия не отказывалась от работы в формате G8 и «в любое время ждет партнеров в гости». «Что касается «Восьмерки», о которой вы сказали — так ее не существует. Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это «семерка», — цитирует президента ТАСС.

Формат G8 существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7 на фоне присоединения Крыма к России. Тогда лидеры клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Теги: Дональд Трамп, G8
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