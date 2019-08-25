СМИ сообщили о переговорах лидеров G7 по возвращению России

Лидеры стран-участниц саммита G7 на встрече во французском Биаррице обсудили вопрос о возвращении к формату «Большой восьмерки» с участием России, сообщает Kyodo со ссылкой на японское правительство. Представители власти при этом категорически отказались разглашать журналистом подробности дискуссии.

Президент США Дональд Трамп 20 августа предложил вернуть Россию в формат G8, в развале которого, по его словам, виноват экс-глава государства Барак Обама. Трамп также отметил, что Россия должна участвовать «во многих вещах», которые сейчас обсуждают в формате G7.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона вернуться к формату G8 с участием России до тех, пор пока на Украине не закончился кризис, было бы стратегической ошибкой. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение по этому вопросу еще не принято. Он отметил, что возвращении России в G7 еще рано говорить, учитывая «провокации» в Солсбери, на Украине и в других местах. Председатель Европейского совета Дональд Туск предложил вместо России обсудить приглашение Украины на следующий саммит G7.

В Кремле в свою очередь заявили, что воссоздание «Большой восьмерки» для России не является самоцелью. Государство считает более выигрышными другие форматы обсуждения глобальных проблем, например, в рамках «Большой двадцатки» (G20), куда входят все крупнейшие страны мира. По словам президента Владимира Путина, обсуждать проблемы в геополитике, безопасности и экономике неэффективно без участия Китая, Индии и целого ряда других стран.