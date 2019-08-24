Туск решил позвать на саммит G7 Украину вместо России

Председатель Европейского совета Дональд Туск предложил обсудить приглашение Украины на следующий саммит G7 вместо России. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции перед началом саммита «Большой семерки» в Биаррице, передает Bloomberg.
Он напомнил о предложении президента Дональда Трампа вернуть Россию в это неформальное объединение. Туск заметил, что Трамп открыто назвал оправданной «аннексию Крыма Россией» и призвал признать этот факт.
«Ни при каких условиях мы не можем согласиться с такой логикой <...> Если уж речь идет о повторном приглашении России за этот стол, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны», — сказал Туск.
Он отметил, что к Крыму добавились и другие вещи, например, «провокации России в Азовском море».
«Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7», — заявил глава Европейского совета.