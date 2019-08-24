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Политика ,  
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Туск решил позвать на саммит G7 Украину вместо России
Дональд Туск считает, что причины, по которым Россию исключили из G8, до сих пор актуальны, плюс к ним добавились новые
Фото: Christian Hartmann / Reuters

Председатель Европейского совета Дональд Туск предложил обсудить приглашение Украины на следующий саммит G7 вместо России. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции перед началом саммита «Большой семерки» в Биаррице, передает Bloomberg.

Он напомнил о предложении президента Дональда Трампа вернуть Россию в это неформальное объединение. Туск заметил, что Трамп открыто назвал оправданной «аннексию Крыма Россией» и призвал признать этот факт.

«Ни при каких условиях мы не можем согласиться с такой логикой <...> Если уж речь идет о повторном приглашении России за этот стол, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны», — сказал Туск.

Он отметил, что к Крыму добавились и другие вещи, например, «провокации России в Азовском море».

«Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7», — заявил глава Европейского совета.

Саммиты G7 проходят с 1973 года. В 1997 году формат трансформировался в G8, когда в американский Денвер на саммит впервые приехал президент России Борис Ельцин. С тех пор Россия была постоянным участником саммита. Это продлилось до 2014 года, тогда страны снова вернулись к формату «семерки» после присоединения Крыма к России, которое осудили западные страны. Тогда, в 2014-м, мировые лидеры отказались приезжать на саммит в Сочи и собрались без Владимира Путина в Брюсселе.

По данным CNN, с инициативой вернуть Россию в G7 выступил президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонной беседы с Трампом. Американский лидер согласился с аргументами своего коллеги и позже высказал предложение уже публично.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, саммит G7, Дональд Туск
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