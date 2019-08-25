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Политика ,  
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СМИ сообщили об испытаниях КНДР новой сверхмощной ракетной установки
Испытания проходили под командованием Ким Чен Ына. Северная Корея с помощью этой установки испытала два типа новых баллистических ракет, похожих на российские «Искандеры» и американские ATACMS, утверждают в Сеуле

Северная Корея провела испытания новой сверхмощной многоразовой ракетной пусковой установки в субботу, 24 августа. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, испытанием недавно разработанной сверхбольшой ракетной пусковой установки руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. «Тестовый запуск показал, что все тактические и технологические характеристики системы достигли установленных критериев», — говорится в сообщении.

Как сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, КНДР запустила в субботу два снаряда, которые, предположительно, являются баллистическими ракетами малой дальности. Они, по утверждению военных, были запущены в сторону Японского моря. Ракеты пролетели порядка 380 км каждая и упали в воды Тихого океана. Южнокорейские военные заявили о том, что они следят за ситуацией и находятся в полной боевой готовности на случай повторения запусков.

По мнению Сеула, КНДР провели запуски, чтобы, в частности, испытать новые типы ракет малой дальности, одна их которых похожа по модификации на российские «Искандеры», а вторая — на американские ATACMS.

Материал дополняется

Теги: КНДР, Ким Чен Ын, баллистические ракеты
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