Глава МИД КНДР назвал Помпео «ядовитым растением» дипломатии США

Глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо раскритиковал госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о санкциях в отношении Пхеньяна и назвал его «ядовитым растением» дипломатии США. Об этом говорится в заявлении министра, опубликованном агентством ЦТАК.

«Помпео остается единственным ядовитым растением в дипломатии США. Если он искажает факты и восстанавливает старые санкции, становится ясно, что ему не хватает рационального мышления. Он злоумышленник, отбрасывающий мрачную тень на переговорный путь», — заявил глава МИДа.

По его словам, Соединенные Штаты инициировали ядерную проблему Корейского полуострова и не содействуют ее решению. «Вашингтон усложняет ситуацию, постоянно проводя военные учения на Корейском полуострове и вокруг него», — сказал корейский дипломат.

21 августа журнал Washington Examiner опубликовал интервью Помпео, в котором он заявил, что США сохранят самые жесткие санкции в истории, если Северная Корея не встанет на путь ядерного разоружения.

Ранее в МИД КНДР раскритиковали США за военные учения и поставки вооружений Южной Корее. В Пхеньяне упомянули об испытаниях нарушающей ДРСМД крылатой ракеты и заявили, что эскалация ситуации ведет к холодной войне в регионе.