В КНДР заявили о риске новой холодной войны из-за действий США

В МИД КНДР раскритиковали США за военные учения и поставки вооружений Южной Корее. В Пхеньяне упомянули тест нарушающей ДРСМД ракеты и заявили, что эскалация ситуации ведет к холодной войне в регионе

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Официальный представитель МИД КНДР заявил, что последние действия США, в том числе испытания выходящей за рамки ДРСМД ракеты, совместные с Южной Кореей военные учения и планы поставить Японии новые истребители могут спровоцировать новую холодную войну в регионе, передает агентство ЦТАК.

«На горизонте появились опасные и необычные военные действия, которые могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе», — говорится в заявлении представителя министерства.

К таким действиям он отнес решение о поставке истребителей F-35A в Южную Корею, о котором было объявлено после завершения совместных учений Вашингтона и Сеула. По его словам, это является провокацией и противоречит как совместным заявлениям сторон, так и военному соглашению между Северной и Южной Кореями.

Эскалация «враждебных военных действий» со стороны США и Южной Кореи плохо сказывается на динамике мирных переговоров и вынуждает КНДР обратить внимание на укрепление сил для «физического сдерживания»