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Трамп не увидел в запусках ракет КНДР нарушения соглашения с США

Испытания ракет малой дальности, проведенные КНДР за последние три дня, не нарушают подписанное на саммите в Сингапуре соглашение с США. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в Twitter.

«Эти ракетные испытания не являются нарушением подписанного сингапурского соглашения, и мы не обсуждали ракеты малой дальности, когда пожимали друг другу руки», — говорится в сообщении.

Он допустил, что северокорейские ракетные испытания могли нарушить резолюции ООН, однако выразил уверенность, что лидер КНДР Ким Чен Ын не собирался подрывать доверие США.

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Трамп подчеркнул, что Пхеньян может многое потерять в случае невыполнения договоренностей и многое получить при условии денуклеаризации. Он добавил, что только США под его руководством могут помочь Ким Чен Ыну претворить в жизнь «его представления о прекрасном будущем Северной Кореи».

О том, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности, стало известно в конце июля. При этом Пхеньян заявил, что 1 августа он провел еще один запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра.

Ранее Трамп заявил, что у США нет проблем в связи с данными запусками ракет КНДР.

Теги: Дональд Трамп, запуски ракет, КНДР, Соглашение
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