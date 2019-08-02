Трамп не увидел в запусках ракет КНДР нарушения соглашения с США

Трамп не увидел в запусках ракет КНДР нарушения соглашения с США

Испытания ракет малой дальности, проведенные КНДР за последние три дня, не нарушают подписанное на саммите в Сингапуре соглашение с США. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в Twitter.

«Эти ракетные испытания не являются нарушением подписанного сингапурского соглашения, и мы не обсуждали ракеты малой дальности, когда пожимали друг другу руки», — говорится в сообщении.

Он допустил, что северокорейские ракетные испытания могли нарушить резолюции ООН, однако выразил уверенность, что лидер КНДР Ким Чен Ын не собирался подрывать доверие США.

Трамп подчеркнул, что Пхеньян может многое потерять в случае невыполнения договоренностей и многое получить при условии денуклеаризации. Он добавил, что только США под его руководством могут помочь Ким Чен Ыну претворить в жизнь «его представления о прекрасном будущем Северной Кореи».