Япония выразила КНДР протест из-за нового ракетного пуска

Правительство Японии выразило Северной Корее решительный протест из-за нового ракетного запуска, передает агентство Kyodo.

Утром в субботу, 24 августа, Северная Корея совершила седьмой за месяц запуск ракет в Японское море. Она выпустила два снаряда на расстояние около 380 км с максимальной высотой полета примерно 97 км.

После пусков министр обороны Японии Такеши Ивея раскритиковал Северную Корею и назвал испытания «явным нарушением» резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают Пхеньяну испытывать подобные ракеты. По информации японских властей, ракеты не достигли территории страны или ее исключительной экономической зоны.

Президент США Дональд Трамп, комментируя один из предыдущих пусков, отмечал, что КНДР использует ракеты малой дальности, что не противоречит соглашению, заключенному с Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре. Кроме того, Трамп сообщил, что получил от лидера КНДР письмо, в котором северокорейский лидер выразил недовольство из-за совместных учений американских и южнокорейских военных.