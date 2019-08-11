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Власти КНДР сообщили об участии Ким Чен Ына в испытаниях «нового оружия»
Главе государства понравилось увиденное. По его словам, новое оружие можно будет использовать при наступлении
Фото: Lee Jin-man / AP

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично принял участие в испытании «нового оружия», сообщает государственное агентство KCNA. В сообщении не указывается, что именно испытывали военные. Сообщается лишь, что речь шла об учебных стрельбах.

Сообщается, что приказ об учениях Ким Чен Ын отдал сразу же после получения информации об окончании разработок и создании опытного образца.

Как указывается KCNA, уже после испытаний лидер КНДР отметил, что новое оружие может быть использовано в тактическом наступлении и отвечает идеям Чучхе.

Утверждается, что испытания нового оружия прошли успешно, а Ким Чен Ын выразил удовлетворение увиденным и поблагодарил ученых за работу.

Накануне власти Южной Кореи сообщили, что КНДР провела пятые ракетные испытания за две недели. В сообщении агентства Yonhap при этом не указывалось, что именно запускали к северу от 38-й параллели.

Президент Дональд Трамп, комментируя один из предыдущих пусков, отмечал, что КНДР использует ракеты малой дальности, что не противоречит соглашению, которое он заключил с Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре. В пятницу, 9 августа, он вновь указал на то, что Пхеньян не задействовал на испытаниях ядерных ракет или ракет большой дальности.

Автор: Артем Филипенок
Теги: КНДР, Ким Чен Ын
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