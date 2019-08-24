КНДР совершила седьмой за месяц запуск ракет в Японское море

КНДР совершила седьмой за месяц запуск ракет в Японское море

Северная Корея произвела два пуска неопознанных снарядов в Японское море. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По данным военных, КНДР провела запуск утром в субботу, 24 августа, из провинции Хамгён-Намдо.

Правительство Японии заявило, что Северная Корея запустила баллистические ракеты, передает телеканал NHK. По данным властей, они не достигли территории Японии и ее исключительной экономической зоны.

В середине августа Южная Корея сообщила о шестом за месяц запуске ракет из КНДР. По данным объединенного комитета, его произвели из района Тхончхон на востоке страны.