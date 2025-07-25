Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится

Встреча Путина и Зеленского должна была произойти еще три месяца назад, она обязательно состоится, считает Трамп. В Кремле заявили, что встреча должна поставить точку в конфликте, а сближение позиций в короткий срок маловероятно

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Встреча президента США Дональда Трампа с его российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоится. Уверенность в этом выразил сам Трамп, общаясь с журналистами на южной лужайке Белого дома перед отъездом в Шотландию.

«Это произойдет. Но она должна была пройти еще три месяца назад», — сказал президент США (цитата по The Washington Post).

Так Трамп ответил на вопрос, что должно произойти, чтобы Путин и Зеленский сели за стол переговоров.

Трамп допустил, что Соединенным Штатам придется ввести вторичные санкции против России. «Возможно», — отметил он, Вашингтон сделает это раньше, чем истечет 50-дневный срок для достижения прогресса в урегулировании конфликта.

Трамп выдвинул этот ультиматум 14 июля. Он заявил, что США введут против Москвы вторичные пошлины в размере 100%, если прогресса в урегулировании конфликта на Украине не будет. В Кремле назвали слова Трампа «весьма серьезными» и пообещали проанализировать их. Москва считает санкции западных стран незаконными.

На встрече президентов России и Украины настаивает Киев. Глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле 23 июля рассказал, что Киев предложил Москве провести встречу на высшем уровне до конца августа и чтобы при этом присутствовали президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп.

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что такая встреча будет возможна только для того, чтобы «ставить точку», а не обсуждать соглашение об урегулировании. «Как у нас говорят: конец — делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла», — пояснил он.

Такую же точку зрения выразили в Кремле. Такой сложный процесс не может завершиться быстро, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней — очевидно, что вряд ли», — сказал Песков, отвечая вопрос, стала ли более реальной возможность встреча Путина и Зеленского по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле, состоявшегося 23 июля.

На данный момент подходы России и Украины к проектам меморандумов, которыми они обменялись в ходе второго раунда, диаметрально противоположные и вряд ли их можно сблизить «в одночасье» — для этого нужна сложная дипломатическая работа, пояснял Песков.