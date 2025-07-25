Кремль оценил вероятность встречи Путина и Зеленского в августе

Встреча Путина и Зеленского должна поставить точку в урегулировании, другая последовательность в этом случае невозможна, заявил Песков. Киев ранее предложил Москве провести такую встречу до конца августа и в присутствии Трампа

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Встреча на высшем уровне может быть нужна для того, чтобы поставить окончательную точку в урегулировании конфликта России и Украины, но такой сложный процесс не может завершиться быстро, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней — очевидно, что вряд ли», — сказал Песков, отвечая вопрос, стала ли более реальной возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.

Пресс-секретарь президента отметил, что российская позиция по урегулированию конфликта «хорошо известна», она представлена в проекте меморандума, который был передан украинской делегации во время прошлого раунда переговоров. «Сейчас подходы к проектам меморандумов, которыми мы обменялись в ходе второго раунда, диаметрально противоположные. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа», — добавил он.

Третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся 23 июля в Стамбуле во дворце Чираган. Делегации обсудили меморандумы по урегулированию и договорились продолжать обмены. Встреча делегаций продлилась около часа. В этот же день Минобороны сообщило о проведении обмена между Москвой и Киевом, в рамках которого на родину вернулись около 250 человек с каждой стороны.

На встрече лидеров России и Украины настаивает украинская сторона. Глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам встречи рассказал, что Киев предложил Москве провести встречу на высшем уровне до конца августа и чтобы при этом присутствовали президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп. В ответ глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что такая встреча будет возможно только для того, чтобы «ставить точку», а не обсуждать соглашение об урегулировании.

О необходимости встречи на уровне президентов в начале июля заявил сам Зеленский в начале июля говорил, чтобы добиться мира на Украине, нужна встреча на уровне лидеров. «И я думаю, что в России только Путин реально принимает решения. Поэтому нам нужна встреча на уровне лидеров, если мы действительно хотим мира», — сказал президент Украины. Путин в конце января говорил, что вести переговоры Россия готова с «кем угодно», если у Украины будет такое желание, но подписывать соглашение можно только с легитимной властью.