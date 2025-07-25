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Эрдоган обсудит с Путиным и Трампом возможность их встречи в Стамбуле

Возможность личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Стамбуле по вопросу Украины обсудит с ними Реджеп Эрдоган. Киев ранее уже предлагал Москве провести встречу лидеров стран
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах провести телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом с целью обсуждения возможности их встречи в Стамбуле по конфликту на Украине. Об этом сообщает AlArabiya.

«Проведя телефонные переговоры с Путиным и Трампом на этой неделе, мы посмотрим, сможем ли организовать встречу лидеров в Стамбуле. Это наша задача», — заявил Эрдоган журналистам.

Ранее Украина предложила России организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа при участии Дональда Трампа. Об этом Зеленский сам заявлял в начале июля, подчеркнув необходимость переговоров на высшем уровне для достижения мира.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность такой встречи, сказал, что, хотя переговоры на высшем уровне могут помочь в урегулировании конфликта, этот сложный процесс не может быть завершен быстро.

Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский ранее заявлял, что встреча лидеров России и Украины должна стать завершающим этапом урегулирования конфликта между странами, но для этого требуется тщательная подготовка.

В Кремле также подчеркивали, что переговоры на высшем уровне возможны только как итог предварительной работы делегаций и при наличии конкретных договоренностей. Президент России Владимир Путин в январе выражал готовность к диалогу «с кем угодно» при наличии соответствующего желания украинской стороны, однако отмечал, что Владимир Зеленский, по его мнению, «в силу нелегитимности не имеет права подписывать какие-либо документы».

18 июля президент России Владимир Путин проводил телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы стороны обсудили развитие двусторонних отношений, актуальные региональные и глобальные вопросы.

Тогда Эрдоган подчеркнул важность третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, предложив Стамбул в качестве возможной площадки для диалога. Также в числе тем обсуждения были события в сирийской провинции Эс-Сувейда после вывода оттуда правительственных войск, где произошли массовые убийства арабских бедуинов-ополченцев.

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Теги
Александр Рекун
Владимир Путин Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Россия Украина США Турция переговоры в Стамбуле встреча
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