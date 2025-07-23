Мединский описал цель возможной встречи Путина и Зеленского

Представители делегации РФ во главе с Владимиром Мединским вышли к СМИ после третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, 23 июля 2025 года (Фото: Надежда Сережкина / РБК)

Встреча лидеров России и Украины должна поставить точку в конфликте двух стран, заявил глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.

Чтобы такая встреча состоялась, она должна быть проработана, сказал Мединский.

«А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а «ставить точку», подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла», — подчеркнул он.

Подготовка встречи лидеров была приоритетной темой для Киева на третий раунд переговоров с Россией в Стамбуле. Такая встреча необходима, чтобы добиться мира на Украине, говорил президент страны Владимир Зеленский.

«И я думаю, что в России только Путин реально принимает решения. Поэтому нам нужна встреча на уровне лидеров, если мы действительно хотим мира», — утверждал он.

В Кремле отмечали, что встреча Путина и Зеленского возможна «именно как результат работы» и при достижении определенных договоренностей российской и украинской делегаций. Путин в конце января говорил, что вести переговоры Россия готова с «кем угодно», если у Украины будет такое желание, но Зеленский, по его мнению, «в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать».

Путин и Зеленский первый и единственный раз встречались на саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года. Их встреча продлилась более часа. Сначала президенты говорили в присутствии делегации, затем пообщались один на один.

Осенью 2022 года, после присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Позже украинский президент заявил, что этот запрет на него не распространяется.

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