Глава МВД Украины назвал две версии убийства Фарион
Украинские следователи рассматривают две версии убийства бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион. Об этом на брифинге заявил глава украинского МВД Игорь Клименко, передает «РБК-Украина».
По первой версии убийство было совершено из личной неприязни, по второй поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. В полиции допускают, что убийство может носить заказной характер, сказал министр.
Фарион умерла в ночь на 20 июля после покушения во Львове. Ей было 60 лет. По данным «Эспрессо», экс-народному депутату выстрелили в висок. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ранение, полученное Фарион, было несовместимо с жизнью, спасти ее не удалось.
После стрельбы в Фарион на Украине завели дело о покушении на убийство, после смерти нардепа статью переквалифицировали в «умышленное убийство». Часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. По словам Клименко, сдедователи допускают наличие в деле «российского следа».
Полиция Львова объявила об операции по задержанию подозреваемого, на момент смерти Фарион его продолжали разыскивать. Президент Украины Владимир Зеленский осудил случившееся и заявил, что «каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность».
Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годы и членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине.
В мае суд восстановил ее в должности профессора кафедры украинского языка университета «Львовская политехника» после скандала с ее увольнением из-за высказывания о том, что она не считает украинцами русскоговорящих военнослужащих ВСУ. Тогда Фарион также опубликовала в своем телеграм-канале письмо студента из Крыма и раскрыла его данные, после чего его задержали российские полицейские. Студенты «Львовской политехники» после этого потребовали увольнения Фарион.
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