Глава МВД Украины назвал две версии убийства Фарион

Следствие рассматривает версии об убийстве из личной неприязни, а также из-за общественно-политической деятельности Фарион. В полиции допускают, что оно может носить заказной характер, сказал Клименко

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Украинские следователи рассматривают две версии убийства бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион. Об этом на брифинге заявил глава украинского МВД Игорь Клименко, передает «РБК-Украина».

По первой версии убийство было совершено из личной неприязни, по второй поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. В полиции допускают, что убийство может носить заказной характер, сказал министр.

Фарион умерла в ночь на 20 июля после покушения во Львове. Ей было 60 лет. По данным «Эспрессо», экс-народному депутату выстрелили в висок. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ранение, полученное Фарион, было несовместимо с жизнью, спасти ее не удалось.

После стрельбы в Фарион на Украине завели дело о покушении на убийство, после смерти нардепа статью переквалифицировали в «умышленное убийство». Часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. По словам Клименко, сдедователи допускают наличие в деле «российского следа».

Полиция Львова объявила об операции по задержанию подозреваемого, на момент смерти Фарион его продолжали разыскивать. Президент Украины Владимир Зеленский осудил случившееся и заявил, что «каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность».