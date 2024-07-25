Во Львове начали проверку после заявления неонацистов об убийстве Фарион
Полиция Львова проверяет заявление международной неонацистской группировки National-Socialism/White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена), которая взяла на себя ответственность за убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, сообщает издание «Страна» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Вчера во время мониторинга соцсетей мы обнаружили эту информацию. Сейчас изучаем на предмет, будет ли она полезна следствию», — приводит издание слова представителя львовской полиции Светланы Добровольской.
Ранее представители неонацистского движения разместили видеозапись с моментом убийства Фарион. Как писала «Страна», автор видео мотивировал убийство экс-депутата тем, что она разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества.
Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине.
Покушение на Фарион совершили 19 июля во Львове, ей выстрелили в висок. В тот же день экс-депутат скончалась в больнице.
После этого глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что следствие рассматривает две версии убийства. По первой, мотивом стала личная неприязнь к Фарион, по второй — ее общественно-политическая деятельность.
Президент Украины Владимир Зеленский осудил стрельбу в Фарион, заявив, что «каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность».
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