В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион
В городе Днепр задержали подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
О задержании доложил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Подозреваемому — 18 лет.
«Операция по задержанию была очень непростой», — заявил Зеленский. По его словам, в ней принимали участие сотрудники полиции и СБУ.
Покушение на Ирину Фарион совершили 19 июля во Львове. Ей выстрелили в висок из пистолета. Оружие было без глушителя. Стрелявший в нее скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов Ирина Фарион умерла в больнице.
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что «медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью».
Ответственность за убийство на себя взяла Международная неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена). Полиция Львова начала проверку этих сообщений.
Байден в обращении к нации объяснил решение выйти из президентской гонки
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
У побережья Филиппин затонул танкер с 1,4 млн л мазута. Видео
NBC узнал о смене позиции Обамы по поддержке Харрис
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Подготовлен законопроект о биткоине в качестве резервного актива для ФРС
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной