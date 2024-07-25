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Политика ,  
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В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион

Ирина Фарион
Ирина Фарион (Фото: Анастасия Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В городе Днепр задержали подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

О задержании доложил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Подозреваемому — 18 лет.

«Операция по задержанию была очень непростой», — заявил Зеленский. По его словам, в ней принимали участие сотрудники полиции и СБУ.

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Покушение на Ирину Фарион совершили 19 июля во Львове. Ей выстрелили в висок из пистолета. Оружие было без глушителя. Стрелявший в нее скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов Ирина Фарион умерла в больнице.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что «медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью».

Ответственность за убийство на себя взяла Международная неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена). Полиция Львова начала проверку этих сообщений.

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Теги
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