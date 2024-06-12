Второго фигуранта дела генерала Попова обвинили в мошенничестве

Второму фигуранту по делу генерала Попова — Моисееву С. В. - предъявлены обвинения в мошенничестве и превышении полномочий, сообщили в суде. Роль в деле и полное имя Моисеева ни суд, ни следствие ранее не раскрывали

Генерал Иван Попов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Военные следователи обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий второго фигуранта по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, также арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.

Там уточнили, что фигурант — некий Моисеев С. В., — не стал обжаловать решение о заключении под стражу. «Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий)», — добавили в суде.

Попова арестовали 17 мая, ему тогда также предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159. По версии следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в Запорожской области, закупленных для создания инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Соучастником Попова, как считает следствие, был Моисеев (его полное имя, отчество и роль не раскрывались) и генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший в ходе военных действий на Украине. «Коммерсантъ» называл среди сообщников Попова офицера Южного военного округа и бизнесмена из Краснодарского края.

Попов не признает вину и отмечает, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет». Суд дважды отказался выпустить его из СИЗО.