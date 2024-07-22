Полиция Львова показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион

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Полицейские Львова ищут убийцу бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. По данным украинского МВД, это мужчина, ему около 20 лет, рост составляет 170–180 см. Подозреваемый худощавого телосложения. В момент нападения на нем были панама и очки, закрывающие верхнюю часть лица.

На момент покушения на экс-депутата подозреваемый был одет в спортивные штаны темного цвета, черную кофту с длинным рукавом, поверх которой — футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне. Полиция Львова объявила об операции по задержанию подозреваемого, его объявили в розыск.

Покушение на Фарион произошло вечером 19 июля во Львове, ей выстрелили в висок. Тем же вечером она умерла. Фарион была членом украинского парламента в 2012–2014 годах и входила в украинскую националистическую партию «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине.