RP предупредила о возможном изменении позиции Запада по поддержке Украины

Наступление ВСУ лишено стремительности: Киев поясняет, что старается сберечь жизни солдат. Rzeczpospolita отмечает рискованность такого положения в связи с тем, что поражения на фронте могут привести к снижению поддержки Украины

Фото: София Гатилова / Reuters

Западные партнеры Украины, оказывая военную поддержку, рассчитывают на решающие победы ВСУ, их терпение и запасы техники не бесконечны, что может привести к уменьшению оказываемой помощи. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Издание отмечает, что украинские войска после понесенных потерь в начале наступления сконцентрировались на ударах дальнобойной артиллерии, которая позволяет не рисковать жизнями своих солдат. Однако конфликт в результате оказался «в тупике» и «контрнаступление не оправдывает ожиданий военных и политических лидеров Запада».

Пока что в США с необходимостью поддержки Украины согласны и демократы, и республиканцы, однако медленное продвижение на поле боя может усилить позиции критиков помощи Киеву, которые пока оттеснены в американской политике на второй план.

По мнению аналитиков, указывает издание, в случае провала контрнаступления могут возобновиться прерванные усилия по дипломатическому урегулированию конфликта.

Минобороны России не раз рапортовало об отражении атак ВСУ. Президент Владимир Путин заявлял, что украинские военные несут тяжелые потери, исчисляемые десятками тысяч человек. Государства Запада «явно разочарованы» результатами контрнаступления, считает он.

Власти Украины признавали, что наступление идет медленнее, чем хотелось бы. «Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей», — напоминал президент Владимир Зеленский. В украинском Минобороны подчеркивали, что стараются сберечь жизни военнослужащих, несмотря на отставание наступления от графика. Зеленский на Аспенском форуме по безопасности заявил западным союзникам, что наступление вот-вот «наберет обороты».

