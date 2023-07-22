От лобовых атак отказались после Первой мировой, но у Киева не остается других вариантов, считает британский полковник. Киев объясняет медлительность заботой о жизнях солдат. Минобороны заявляло о больших потерях ВСУ

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Украине не следует ожидать, что российские войска отойдут с занятых позиций, как в Харьковской и Херсонской областях прошлой осенью, так как Москва нарастила свои возможности за счет частичной мобилизации и возведения оборонительных рубежей, заявил полковник британской армии Ричард Кемп в статье для The Telegraph.

«Это оставило Украине один вариант: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции, что почти сродни Западному фронту в Первой мировой войне, где линии траншей непрерывно тянулись от Швейцарии к морю, и ни одна из сторон не добилась решающего прорыва в течение четырех лет», — написал Кемп.

Он отметил, что затягивание конфликта на такой срок создает риски для Украины в связи с возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом или растущей усталостью европейских стран от издержек. В Запорожской области наступление осложняется географическим положением рубежей российской обороны, а решение западных стран передать ВСУ истребители не окажет быстрого влияния на ситуацию, добавил полковник. Кем пришел к выводу, что Киеву придется перейти к лобовым атакам, несмотря на то, что подобной тактики после Первой мировой войны стали избегать.

«Запад, тем временем, должен сосредоточиться на предоставлении надлежащего практического оборудования, такого как комплекты для разминирования, чтобы расчищать пути через вражеские препятствия, кассетные боеприпасы и ракеты большой дальности ATACMS», — резюмировал полковник.

Кемп командовал пехотным батальоном британской армии. Он руководил операцией «Фингал» в Афганистане с июля по ноябрь 2003 года. Ее назвали по имени великана — персонажа кельтского фольклора. В Минобороны королевства поясняли, что названия для операций подбирает компьютер. Полковник также работал в Объединенном разведывательном комитете и чрезвычайном правительственном комитете для экстренных ситуаций («Cabinet Office Briefing Room A», COBRA).

Минобороны России неоднократно сообщало об отражении атак ВСУ в ходе украинского контрнаступления. Президент Владимир Путин говорил, что украинские военные несут тяжелые потери, исчисляемые в десятках тысяч человек. «Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача, в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления», — отмечал президент.

Власти Украины признавали, что наступление идет медленнее, чем хотелось бы. «Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей», — напоминал президент Владимир Зеленский.