Командовавший операцией «Фингал» назвал последний вариант наступления ВСУ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Володин обвинил Зеленского в «ополячивании» Украины Политика, 10:51
Месси оценил свой дебютный матч за «Интер Майами» Спорт, 10:46
Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыли Политика, 10:37
Как Месси триумфально дебютировал за клуб Бекхэма. Видео Спорт, 10:21
Умер глава «ИКС Холдинга» на 41-м году жизни Бизнес, 10:16
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:16
Полиция открыла стрельбу для задержания водителя Porsche в Екатеринбурге Общество, 10:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Какие последствия будет иметь небывалая жара этого лета Политика, 10:00
Кому нужны ETF Гонконга: эксперты объяснили преимущества и риски Инвестиции, 10:00
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:52
Командовавший операцией «Фингал» назвал последний вариант наступления ВСУ Политика, 09:47
Что будет с рублем и российскими акциями после повышения ставки ЦБ Pro, 09:35
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:29
Авиация ударила по десяти местам скопления ВСУ на запорожском направлении Политика, 09:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Командовавший операцией «Фингал» назвал последний вариант наступления ВСУ

Британский полковник Кемп: Украине осталось наступать только лобовыми атаками
Сюжет
Военная операция на Украине
От лобовых атак отказались после Первой мировой, но у Киева не остается других вариантов, считает британский полковник. Киев объясняет медлительность заботой о жизнях солдат. Минобороны заявляло о больших потерях ВСУ
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украине не следует ожидать, что российские войска отойдут с занятых позиций, как в Харьковской и Херсонской областях прошлой осенью, так как Москва нарастила свои возможности за счет частичной мобилизации и возведения оборонительных рубежей, заявил полковник британской армии Ричард Кемп в статье для The Telegraph.

«Это оставило Украине один вариант: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции, что почти сродни Западному фронту в Первой мировой войне, где линии траншей непрерывно тянулись от Швейцарии к морю, и ни одна из сторон не добилась решающего прорыва в течение четырех лет», — написал Кемп.

Он отметил, что затягивание конфликта на такой срок создает риски для Украины в связи с возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом или растущей усталостью европейских стран от издержек. В Запорожской области наступление осложняется географическим положением рубежей российской обороны, а решение западных стран передать ВСУ истребители не окажет быстрого влияния на ситуацию, добавил полковник. Кем пришел к выводу, что Киеву придется перейти к лобовым атакам, несмотря на то, что подобной тактики после Первой мировой войны стали избегать.

«Запад, тем временем, должен сосредоточиться на предоставлении надлежащего практического оборудования, такого как комплекты для разминирования, чтобы расчищать пути через вражеские препятствия, кассетные боеприпасы и ракеты большой дальности ATACMS», — резюмировал полковник.

Кемп командовал пехотным батальоном британской армии. Он руководил операцией «Фингал» в Афганистане с июля по ноябрь 2003 года. Ее назвали по имени великана — персонажа кельтского фольклора. В Минобороны королевства поясняли, что названия для операций подбирает компьютер.

Полковник также работал в Объединенном разведывательном комитете и чрезвычайном правительственном комитете для экстренных ситуаций («Cabinet Office Briefing Room A», COBRA).

Минобороны России неоднократно сообщало об отражении атак ВСУ в ходе украинского контрнаступления. Президент Владимир Путин говорил, что украинские военные несут тяжелые потери, исчисляемые в десятках тысяч человек. «Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача, в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления», — отмечал президент.

Читайте на РБК Pro
Почему перегретые рынки до сих пор не рухнули — The Economist
Почему брейншторм переоценен и чем его заменить
Компартия Китая лишила Джека Ма $30 млрд. Что с ним будет дальше
«После пандемии я весил 187 кг»: как худеет баскетболист Шакил О’Нил

Власти Украины признавали, что наступление идет медленнее, чем хотелось бы. «Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей», — напоминал президент Владимир Зеленский.

Командовавший операцией «Фингал» назвал последний вариант наступления ВСУ
Командовавший операцией «Фингал» назвал последний вариант наступления ВСУ

 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Великобритания наступление контрнаступление
Материалы по теме
Глава ЦРУ назвал наступление Украины тяжелой задачей
Политика
В ВСУ заявили о невозможности добиться быстрых результатов наступления
Политика
Путин назвал украинское контрнаступление безрезультатным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter