В Финляндии заявили об отсутствии планов прекращать выдачу виз россиянам

Хельсинки поддерживает санкционную политику ЕС и самостоятельно вводить визовые ограничения не планирует, заявила Туппурайнен. Ранее ряд финских депутатов выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в России на фоне российской спецоперации на Украине, заявила изданию Ilta-Sanomat и.о. премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен (премьер Санна Марин находится в отпуске).

«Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос [выдачу туристических виз в России] следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. Евросоюз уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией <...>. Есть готовность и к другим действиям», — сказала Туппурайнен.

Она добавила, что Финляндия не готовит собственных мер по этому вопросу.

Между тем ряд финских депутатов выступили за прекращение выдачи туристических виз в России. Среди них — Йоуни Оваска (Центристская партия), Элина Валтонен («Национальная коалиция»), а также глава партии «Истинные финны» Риикка Пурра.

«Русский шопинг и отдых в Финляндии и через Финляндию в Европе справедливо многих приводят в бешенство. Приостановление действия туристических виз будет оправданной мерой, как это ранее сделала Эстония», — написала Пурра в Twitter.

Финляндия с 30 июня сняла COVID-ограничения на въезд для иностранцев. С 15 июля ограничения на сухопутных границах, которые действовали с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса, отменила и Россия.

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