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ЕК дала рекомендации по остановке упрощенного въезда чиновников из России

Совет Евросоюза принял решение о частичной приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме в конце февраля. Россия ответила на это зеркально
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Европейская комиссия рекомендовала странам ЕС отменить упрощенный визовый режим для российских чиновников и бизнесменов, говорится в заявлении комиссии. Совет ЕС частично приостановил действие соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз 25 февраля.

«Частичная приостановка [соглашения об упрощенной выдаче виз] направлена против определенных категорий лиц, близких к режиму: оно распространяется на граждан России, входящих в состав официальных делегаций Российской Федерации; членов федерального и региональных правительств и парламентов Российской Федерации; Конституционный и Верховный суд Российской Федерации; граждан Российской Федерации, имеющих действующие дипломатические паспорта; а также бизнесменов и представителей бизнес-организаций», — говорится в сообщении ЕК.

Данные категории лиц больше не имеют привилегированного доступа в ЕС, им нужно предоставлять документальное подтверждение о целях поездки при получении визы, а также оплачивать визовый сбор в полном объеме — €80, отметили в Еврокомиссии.

Соглашение между Евросоюзом и Россией об упрощенной выдаче виз действует с лета 2007 года. Речь идет о краткосрочной визе с правом пребывания не более 90 дней в течение 180 дней.

Меры не затрагивают рядовых граждан России, все льготы при оформлении виз для них остаются в силе, уточняется в сообщении. 

«Сегодняшние рекомендации помогут государствам-членам и их консульствам в применении частичной приостановки [соглашения об упрощенной выдаче виз], разъяснят процедуры и условия выдачи виз гражданам России в любом консульском учреждении ЕС и обеспечат возможность выдачи виз по гуманитарным соображениям», — заявили в комиссии.

ЕС частично приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с России в конце февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Решение Брюсселя коснулось отдельных категорий российских граждан – членов официальных делегаций, правительства, парламента, а также бизнесменов. 

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1 мая президент России Владимир Путин приостановил действие соглашения с ЕС об упрощении визового режима для некоторых категорий граждан. Так, отменен упрощенный въезд для членов официальных делегаций и журналистов, а также выдача им многократных виз сроком до года. Также приостанавливается оформление многократных виз сроком до пяти лет для членов национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов.

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Кирилл Соколов
шенгенские визы Шенген Евросоюз визовый сбор
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