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Политика ,  
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Пашинян заявил о попытках сделать Россию «ареной этнических столкновений»

Премьер-министр Армении в интервью телеканалу РБК прокомментировал столкновения с участием его соотечественников в Москве. Он призвал их не поддаваться на провокации
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК заявил, что азербайджанцы устроили атаки на армян с целью дестабилизации ситуации в России. Анонс интервью размещен на странице премьер-министра в Facebook.

Он назвал нападения на соотечественников «выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства», а также счел действия азербайджанцев попыткой сделать Россию «ареной этнических столкновений».

«Нет никаких сомнений в том, что у российских властей есть все средства и возможности для предотвращения такого развития событий», — отметил Пашинян.

Он призвал соотечественников, проживающих в России, не поддаваться на провокации.

«Наши соотечественники в России, в свою очередь, должны заявить, что не следует поддаваться на провокации и что третьи силы с амбициозными антиармянскими устремлениями на Южном Кавказе заинтересованы в дестабилизации России. Мы этого не допустим», — добавил армянский премьер.

Полная версия интервью выйдет в эфире РБК в начале следующей недели.

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Стыки между выходцами из Армении и Азербайджана происходили на этой неделе в разных районах Москвы.

В частности, в ночь на 24 июля в районе Марьино на пересечении улиц Перерва и Перервинского бульвара произошел конфликт, в котором участвовали порядка 40-50 человек. Впоследствии он перерос в драку. По словам очевидцев, в данном районе были слышны звуки выстрелов. Столичные полицейские сообщили о задержании более 25 человек. Кроме того, неизвестные ограбили кафе. Угрожая персоналу и клиентам, они похитили оттуда 50 тыс. руб.

На следующий день новый конфликт между выходцами из Азербайджана и Армении произошел возле ресторана «Армянский дом» у метро Саларьево на юго-западе столицы. Вооружившись деревянными брусьями и металлическими прутьями, группа азербайджанцев разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. Кроме того, семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром.

По данным полиции, между представителями обеих диаспор в других районах города произошли еще несколько стычек.

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25 июля полиция задержала девять человек, которые могут быть причастны к столкновениям между выходцами из Армении и Азербайджана.

Стычки в Москве произошли на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении. Впервые военное столкновение между сторонами произошло 12 июля. В боях применялись артиллерия и другое тяжелое оружие. В результате обе страны понесли потери.

Авторы: Ксения Аскерова, Илья Доронов
Теги: Армения, Никол Пашинян, Азербайджан
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