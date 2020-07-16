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Алиев заявил об усталости народа Азербайджана от переговоров по Карабаху

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Азербайджанскому народу надоели бессмысленные переговоры по Нагорному Карабаху, этот регион должен быть возвращен Азербайджану. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, передает «АЗЕРТАДЖ».

«Азербайджанскому народу надоели эти бессмысленные переговоры. Поэтому пусть те, кто занимается данным вопросом и выдвигает в эти дни свои посреднические предложения, подумают об этом, терпение азербайджанского народа небеспредельно», — предупредил он.

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Алиев отметил, что Азербайджан не сделает «ни шагу назад» в вопросе нагорно-карабахского конфликта. «Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, и наше мнение по этому вопросу категорично», — резюмировал политик.

Говоря о боевых действиях в Товузском районе армяно-азербайджанской границе, Алиев заявил, что у его страны нет никаких военных целей на армяно-азербайджанской государственной границе.

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Фото: Reuters

Боевые столкновения на границе Товузского участка идут с 12 июля, в их начале обе страны обвинили друг друга. По версии Еревана, азербайджанские военные сначала попытались пересечь границу на грузовике, после чего вернулись на базу и начали обстреливать армянские позиции. В Баку заявили, что Армения нарушила режим прекращения огня и обстреляла азербайджанские позиции.

И Армения и Азербайджан уже понесли потери, оба государства сообщали о гибели своих военнослужащих и уничтожении опорных пунктов противника.

На территории Нагорного Карабаха проживают в основном армяне, в 1991 году регион объявил о независимости от Азербайджана. Баку пытался вернуть Карабах силой, противостояние длилось с 1992 по 1994 год, затем стороны договорились о прекращении огня.

Теги: Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, Армения, переговоры
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