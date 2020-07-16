Алиев заявил об усталости народа Азербайджана от переговоров по Карабаху

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Азербайджанскому народу надоели бессмысленные переговоры по Нагорному Карабаху, этот регион должен быть возвращен Азербайджану. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, передает «АЗЕРТАДЖ».

«Азербайджанскому народу надоели эти бессмысленные переговоры. Поэтому пусть те, кто занимается данным вопросом и выдвигает в эти дни свои посреднические предложения, подумают об этом, терпение азербайджанского народа небеспредельно», — предупредил он.

Алиев отметил, что Азербайджан не сделает «ни шагу назад» в вопросе нагорно-карабахского конфликта. «Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, и наше мнение по этому вопросу категорично», — резюмировал политик.

Говоря о боевых действиях в Товузском районе армяно-азербайджанской границе, Алиев заявил, что у его страны нет никаких военных целей на армяно-азербайджанской государственной границе.