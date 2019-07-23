Эксцентричный евроскептик: 9 фактов о Борисе Джонсоне

Новым премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон, бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел. Официально он вступит в должность 24 июля. Главные факты о новом британском премьере — в обзоре РБК

Борис Джонсон (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Борису Джонсону 55 лет, он родился в Нью-Йорке и до 2016 года имел гражданство США. Полное имя нового премьер-министра — Александр Борис де Пфеффель Джонсон. Его прабабушка фрейлина Мари-Луиза де Пфеффель была потомком короля Великобритании Георга II (правил с 1727 по 1760 годы, при нем Великобритания участвовала в Семилетней войне. — РБК). Одним из прадедов Джонсона был турецкий журналист Али Кемаль, погибший в 1920-х. Отец политика, Стэнли Джонсон, тоже выходец из Консервативной партии, как и его сын. Он работал во Всемирном банке и был членом Европарламента.

Джонсон, как и многие другие британские политики, учился в Итоне (через эту школу прошли 19 премьер-министров страны) и Оксфорде. Там он подружился с будущим премьер-министром Дэвидом Кэмероном. В 1986 году Джонсон стал сопредседателем Оксфордского союза (дискуссионного клуба).

Изначально Джонсон строил журналистскую карьеру. Старт в профессии был неудачным: в 1987 году его уволили из The Times за фабрикацию цитаты. Впоследствии он работал в The Daily Telegraph — корреспондентом в Брюсселе, завоевал славу евроскептика. Он так вспоминал о своей работе: «Все что я писал из Брюсселя, производило удивительный, взрывной эффект на тори, и это давало мне, думаю, довольно странное ощущение власти». В 1994 году он перешел в The Spectator, став политическим обозревателем, а с 1999 по 2005 был там редактором.

Профессиональной политикой Джонсон заинтересовался еще в 1997 году, когда впервые был выдвинут кандидатом в Палату общин, но не прошел в парламент. Членом Палаты общин от Консервативной партии он в итоге стал в 2001-м и проработал в этом качестве до 2008 года. За это время он успел побывать министром по делам культуры в теневом правительстве. С конца 1990-х Джонсон стал завсегдатаем телевизионных ток-шоу, что превратило его в одного из самых узнаваемых политиков. Все это время он продолжал писать колонки и неоднократно провоцировал скандалы своими текстами. Так, ему пришлось извиняться перед ливерпульцами за высказывание об их «диспропорциональном» горе по погибшему в Ираке заложнику Кену Бигли.