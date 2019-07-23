Политика , 23 июл, 14:42
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Эксцентричный евроскептик: 9 фактов о Борисе Джонсоне
Новым премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон, бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел. Официально он вступит в должность 24 июля. Главные факты о новом британском премьере — в обзоре РБК
Борис Джонсон
- Борису Джонсону 55 лет, он родился в Нью-Йорке и до 2016 года имел гражданство США. Полное имя нового премьер-министра — Александр Борис де Пфеффель Джонсон. Его прабабушка фрейлина Мари-Луиза де Пфеффель была потомком короля Великобритании Георга II (правил с 1727 по 1760 годы, при нем Великобритания участвовала в Семилетней войне. — РБК). Одним из прадедов Джонсона был турецкий журналист Али Кемаль, погибший в 1920-х. Отец политика, Стэнли Джонсон, тоже выходец из Консервативной партии, как и его сын. Он работал во Всемирном банке и был членом Европарламента.
- Джонсон, как и многие другие британские политики, учился в Итоне (через эту школу прошли 19 премьер-министров страны) и Оксфорде. Там он подружился с будущим премьер-министром Дэвидом Кэмероном. В 1986 году Джонсон стал сопредседателем Оксфордского союза (дискуссионного клуба).
- Изначально Джонсон строил журналистскую карьеру. Старт в профессии был неудачным: в 1987 году его уволили из The Times за фабрикацию цитаты. Впоследствии он работал в The Daily Telegraph — корреспондентом в Брюсселе, завоевал славу евроскептика. Он так вспоминал о своей работе: «Все что я писал из Брюсселя, производило удивительный, взрывной эффект на тори, и это давало мне, думаю, довольно странное ощущение власти». В 1994 году он перешел в The Spectator, став политическим обозревателем, а с 1999 по 2005 был там редактором.
- Профессиональной политикой Джонсон заинтересовался еще в 1997 году, когда впервые был выдвинут кандидатом в Палату общин, но не прошел в парламент. Членом Палаты общин от Консервативной партии он в итоге стал в 2001-м и проработал в этом качестве до 2008 года. За это время он успел побывать министром по делам культуры в теневом правительстве. С конца 1990-х Джонсон стал завсегдатаем телевизионных ток-шоу, что превратило его в одного из самых узнаваемых политиков. Все это время он продолжал писать колонки и неоднократно провоцировал скандалы своими текстами. Так, ему пришлось извиняться перед ливерпульцами за высказывание об их «диспропорциональном» горе по погибшему в Ираке заложнику Кену Бигли.
- Широкую известность за пределами страны Джонсон приобрел, выиграв выборы мэра Лондона в 2008 году. Своими достижениями на посту он считал борьбу с преступностью, строительство доступного жилья и изменение транспортной инфраструктуры (в частности, он организовал велопрокат и сам часто приезжал на работу в мэрию на велосипеде). На посту мэра Лондона он также участвовал в подготовке Олимпийских игр 2012 года.
- В 2016 году, еще оставаясь в должности мэра Лондона, Борис Джонсон решил вернуться в парламент (новым градоначальником стал Садик Хан — первый мусульманин на этом посту). Перед референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза Джонсон агитировал за Brexit, продолжая придерживаться своего образа евроскептика, сложившегося еще во время работы в прессе.
- Вскоре после состоявшегося референдума, в ходе которого большинство британцев выбрали выход из ЕС, в отставку подал премьер-министр Дэвид Кэмерон, инициировавший это голосование, но сам считавший необходимым сохранить статус-кво. Правительство возглавила Тереза Мэй, а Борис Джонсон был назначен министром иностранных дел. На этом посту он продолжил отстаивать необходимость выхода Великобритании из ЕС, критикуя подход Терезы Мэй к переговорам с Европой и выступая за «жесткий» вариант Brexit без соглашения. Он ушел с поста главы МИДа в 2018 году из-за разногласий с премьером по этому вопросу. В своем заявлении об отставке он описал подход Мэй как ведущий Великобританию к статусу колонии.
- Работая в должности министра иностранных дел, Джонсон занимал жесткую позицию по отношению к России. При нем состоялась высылка российских дипломатов на фоне отравления в британском Солсбери обвиненного Россией в шпионаже экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
- Борис Джонсон был женат дважды, его второй брак, с подругой детства, адвокатом и колумнистом Мариной Уилер, распался в 2018 году спустя 25 лет отношений. У пары четверо детей. Сообщалось, что в 2009 году у него родилась внебрачная дочь. Сейчас политик состоит в отношениях с Кэрри Саймондс, экс-директором по связям с общественностью Консервативной партии.