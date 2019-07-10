Названный Трампом «тупым парнем» посол Британии в США подал в отставку

Ким Дэррок, которого Дональд Трамп назвал «тупым», «чокнутым» и «напыщенным», подал в отставку, заявив, что в нынешней ситуации считает невозможным оставаться на своем посту

Ким Дэррок (в центре) (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку, сообщает Министерство иностранных дел королевства. Свое решение дипломат объяснил желанием положить конец скандалу, разразившемуся после того, как в СМИ попали копии сообщений в британский МИД, в которых он критически отзывался о действиях администрации президента Дональда Трампа.

«Ситуация делает невозможным исполнение моей роли так, как бы мне этого хотелось. И хотя срок моего пребывания на посту истекает не раньше конца года, считаю, что в сложившихся обстоятельствах верным решением служит назначение нового посла», — цитирует заявление Дэррока пресс-служба МИДа.

Замглавы МИДа Саймон Макдональд заявил, что «с глубоким сожалением» принимает отставку Дэррока. «Вы стали жертвой злонамеренной утечки, вы просто делали свою работу», — сказал он, отметив, что восхищен поведением посла, который «думает о других больше, чем о себе».

После публикации в СМИ сообщений Дэррока, где администрация президента США была названа недееспособной, непредсказуемой и расколотой, а о самом главе государства говорилось, что его карьера «может закончиться позором», Трамп заявил, что больше не намерен иметь дело с послом Британии. Позднее он опубликовал на своей странице в сети Twitter целый ряд сообщений, в которых назвал Дэррока «тупым парнем», «чокнутым послом» и «напыщенным дураком».

В свою очередь, поддержку Дэрроку выразила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.