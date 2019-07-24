Во время выборов был представлен персонаж Борис, который возглавлял кампанию по выходу [из ЕС]. Безрассудно оптимистичный при ответах на вопросы о деталях и вызовах Brexit, подверженный внезапным обещаниям чрезмерных трат и изменений в политике тори и невозмутимый перед лицом фактов, когда его предположения оказываются необоснованными. Тот самый человек, который размахивал копченой рыбой, чтобы указать на регуляторные требования в ЕС (на одной из встреч с членами партии в период голосования Джонсон показал залу копченую рыбу в вакуумной упаковке, заявив: «Евросоюз потребовал, чтобы каждая рыба пересылалась в пластиковом контейнере. Бессмысленно, бессмысленно, дорого и вредно для экологии». — РБК).

Но эта тщательно созданная фигура не тот же человек, который, как говорят консерваторы в парламенте и эксперты, появится, оказавшись у власти. Премьер-министр Джонсон, подчеркивают они, это умеренный тори, придерживающийся традиционных взглядов о единой нации, социально-либерально настроенный и приверженный политике инвестиций в инфраструктуру для содействия экономическому росту. Это тот самый Джонсон, который на посту мэра Лондона получил поддержку избирателей всех возможных политических взглядов и пригласил в столицу иммигрантов из ЕС и не только. Тот политик, который размахивал кирпичом перед верными партийцами-тори на конференции в 2014 году, призывая к проведению масштабной программы строительства жилья».

«Факт в том, что тори выбрали Джонсона не вопреки тому, что он изобретатель выдумок о регулировании [в Евросоюзе] рыбы, презервативов, чипсов с ароматом креветок и многого другого. Они его выбрали именно потому, что он изобретатель таких историй. Они сейчас хотят слышать не факты, а вымысел.

И неудивительно: на выборах в Европарламент в мае консерваторы, одна из старейших и самых успешных партий в мире, заняла пятое место. Они проиграли не только своим традиционным соперникам-лейбористам, у них отняли голоса как новая партия Brexit, озлобленная тем, что консерваторам до сих пор не удалось выйти из ЕС, так и либерал-демократам и «зеленым», двум очевидно проевропейским партиям, рассерженным тем, что консерваторы все еще хотят уйти. Если подобное повторится на следующих британских парламентских выборах, они могут быть уничтожены.

Одно из возможных решений этой проблемы — действительно дать Brexit случиться. Но Brexit требует от Британии некоторых суровых и неприятных решений, ни одно из которых консерваторы пока не проявили желания принять. Рано или поздно, например, следующий премьер-министр должен будет выбрать одну из трех опций. Либо страна остается в европейском Таможенном союзе, либо между Республикой Ирландия и Северной Ирландией восстанавливается граница, либо таможенная граница проводится в Ирландском море между Северной Ирландией и остальной страной. По разным причинам каждое из этих решений будет категорически неприемлемым для по крайней мере одной политически важной части электората. Тереза Мэй пыталась отложить решение, и это не сработало. У Джонсона, видимо, нет другого выбора, кроме как по обыкновению предлагать сказки: Британии нужно немного решимости, и все будет хорошо.

Но даже если бы не было неразрешимого ирландского вопроса, Brexit все равно остался бы нерешаемой головоломкой. Если ничего не изменится, для любой версии Brexit в палате общин не сложится большинства. Ни для того чтобы остаться в ЕС, ни для выхода по декоративной сделке Мэй, ни для выхода без сделки — результат в любом случае вынудит Британию на следующий день снова вернуться к переговорам с Европой, только в худшем положении.

Конечно, можно было бы решить все эти дилеммы по поводу Brexit используя демократию — например, всеобщие выборы, или новый референдум, или оба варианта. Но потом — и тут круг замыкается — мы возвращаемся к экзистенциальной проблеме тори: они совершенно непопулярны, и что бы они ни предлагали, скорее всего, они проиграют.

Сталкиваясь с подобными дилеммами, разве не предпочли бы вы вымыслы <…>? <…> Уничтожение близко. Впереди плохие решения. Все развилки на пути кажутся ведущими к катастрофе. Выхода нет — так давайте напоследок развлечемся, пока корабль дал течь».

The New York Times, США

«Борис Джонсон вот-вот столкнется с реальностью»

«Главное испытание для Джонсона предстоит 31 октября — в день, когда Британия должна выйти из Европейского союза со сделкой или без таковой. Тереза Мэй, которая ушла с поста премьер-министра после того, как ее план выхода трижды был отклонен парламентом, пыталась хотя бы отложить крайний срок.

Джонсон тем не менее находится в рядах самых громогласных сторонников плана выйти из ЕС несмотря ни на что. В его кампании в борьбе за кресло лидера тори он заявлял как то, что он знает, как добиться лучшего соглашения от Еврокомиссии, так и то, что он приветствует «жесткий Brexit» 31 октября.

Никто всерьез не считает, что Джонсон, которого презирают в Брюсселе, особенно после его необдуманного поведения в должности министра иностранных дел, сможет вырвать лучшую сделку, чем удалось последовательной Мэй за два года напряженных переговоров.

Бесчисленные подсчеты независимых исследовательских групп и британского правительства обозначили, что «жесткий Brexit» станет экономической катастрофой.

<…>

Такие реалии беспокоят Джонсона не больше, чем факты тревожат президента [США Дональда] Трампа или любого из новых националистических лидеров в Европе. Их популярность построена на эмоциональных обращениях к национальной гордости, якобы потерянной из-за глобализации и коварной бюрократии. В их риторике «суверенитет», «народ» и «нация» — это благородная противоположность многосторонней кооперации и прозаической, технократической экспертизе неизбираемых чиновников, которые делают работу правительства.

В этом контексте Brexit — это освобождение от диктата чуждого Брюсселя. Уходя из правительства Мэй, Джонсон заявил с типичным для него преувеличением, что в условиях ее сделки Британия «действительно направляется к статусу колонии». Страсти, побуждаемые такими популистами, легко деградируют до национализма, нетолерантности и расизма.

Теперь напыщенность Джонсона вот-вот столкнется с реалиями, которые подорвали усилия Мэй. Европейский союз не допустит восстановления границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия и будет настаивать на гарантиях, которые подкосили сделку Мэй. Большинство в парламенте до сих пор против «жесткого Brexit». У консерваторов нет большинства, и даже минимальное сопротивление членов парламента Джонсону может привести к новым выборам».

The Guardian, Великобритания

«Новым премьер-министром будет Борис Джонсон. Что теперь?»

«Что Борис Джонсон будет теперь делать? Добьется Brexit, объединит страну и победит [лидера лейбористов] Джереми Корбина, сказал он в своей победной речи. Но как? Некоторые из его важнейших решений будут приняты совсем скоро — включая то, кого он позовет в свое правительство. Джонсон — не человек деталей, не человек, сдерживающий обещания, и не человек с особенно мудрым и всеобъемлющим взглядом на будущее. Его министры определят направление для страны».

<…>

«У кампании Brexit не больше планов на выход из ЕС, чем у собаки — на управление автомобилем, за которым она гонится. Теперь один из самых видных представителей этого движения уполномочен претворить эти планы в жизнь. В последние три года они могли говорить, что только если по-настоящему верящий [в этот план человек] будет у власти, все будет по-другому. С приходом к власти Джонсона у них не будет больше людей, которых можно обвинять в ситуации, которую они же и создали. Это, конечно, их не остановит. Но это их разоблачает».

«Приготовься, Британия, к долгому сроку плохого управления при Борисе Джонсоне»

«Если Борис Джонсон — это ответ, то что же тогда за вопрос? Для 92153 членов партии [тори], которые проголосовали за него, он предлагает лекарство от двух болезней — сохраняющегося членства в ЕС и скукожившейся популярности консерваторов. Щедрые дозы тоника в стиле Бориса должны решить обе проблемы разом.

Около трети консерваторов его план не убедил, и по весомой причине. Обещание Джонсона «добиться» Brexit к 31 октября не может быть выполнено. В этот день Великобритания должна аннулировать свои европейские договорные обязательства, но процесс не может быть завершен, пока не установлены будущие отношения. Менее мирный разрыв означает более трудные переговоры впоследствии. Есть те, кто верит, что Джонсон лучший для этой работы, и есть те, кто работал с ним и знает, о чем речь. И эти две группы не пересекаются.

<…>

Мы получили человека, чей стратегический горизонт не шире его собственного эго, кто не делает различий между личным довольством и реализацией будущего страны. С этой точки зрения успех не строится на планах, соглашениях и доказательствах, а происходит из оптимистичного настроя, искрометный источник которого — сам Борис».

«Ответить на вопрос, кто победит на выборах, было довольно просто. Есть задача посложнее: что Джонсону стоит теперь делать?

Ему бы не хотелось этого слышать, но <…> мой совет — объявить всеобщие досрочные выборы.

Не ждать, когда придется это сделать, а взять инициативу в свои руки и объявить выборы в следующем месяце. Понимаю, что следование этому совету может привести его к катастрофе. Все потому, что это начинающееся премьерство, весьма вероятно, закончится катастрофой и причиной может стать любое число обстоятельств.

<…>

Есть еще один значительный фактор. На следующих выборах консерваторы будут бороться за четвертый срок в кабинете (Борис Джонсон стал третьим подряд премьер-министром из Консервативной партии после Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй. — РБК). Трудно выиграть такие выборы. Нужно сразу две вещи: лидировать в голосовании, в то время как партия предлагает лучшее руководство и лучшие перспективы для экономики. Ожидание ставит под угрозу оба вопроса.

Джереми Корбин, возможно, будет лидером лейбористов на следующих выборах, но чем дольше откладывать, тем выше шансы, что его заменит кто-то другой. Кого угодно на его месте победить будет сложнее. И пока некоторые эксперты говорят, что Brexit без сделки будет мягким, общее мнение таково, что путь будет тернистым. Так что проведение выборов позднее повышает возможность того, что они пройдут в трудное для экономики время.

Ни один премьер-министр не хочет думать о выборах, впервые стоя на ступенях Даунинг-стрит, 10. Но как бы написал Борис, если бы обращался сам к себе? Не будь пораженцем! Будь храбрым! Выше нос! <…>».