Джонсон назначил первых трех министров

В первые часы после вступления в должность Борис Джонсон назначил трех министров — финансов, внутренних дел и главу британского МИД

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил первых министров нового правительства, сообщает The Guadian.

Новым канцлером казначейства (министром финансов — РБК.) Великобритании стал Саджид Джавид. Ранее он занимал пост главы Министерства внутренних дел.

Вместо Джавида новым министром внутренних дел Великобритании Донсон назначил Прити Пател. В 2016-2017 годах Пател занимала пост министра по делам международного развития, однако была вынуждена уйти в отставку после того, как провела ряд встреч с израильскими официальными лицами без согласования с Терезой Мэй, которая тогда была премьер-министром.

Джонсон также уже назначил нового министра иностранных дел. Им стал экс-министр по вопросам Brexit Доменик Рааб.