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United Technologies $165 (+22,18%) прогноз CFRA к 23.04.20
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Политика ,  
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Джонсон назначил первых трех министров
В первые часы после вступления в должность Борис Джонсон назначил трех министров — финансов, внутренних дел и главу британского МИД

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил первых министров нового правительства, сообщает The Guadian.

Новым канцлером казначейства (министром финансов — РБК.) Великобритании стал Саджид Джавид. Ранее он занимал пост главы Министерства внутренних дел.

Вместо Джавида новым министром внутренних дел Великобритании Донсон назначил Прити Пател. В 2016-2017 годах Пател занимала пост министра по делам международного развития, однако была вынуждена уйти в отставку после того, как провела ряд встреч с израильскими официальными лицами без согласования с Терезой Мэй, которая тогда была премьер-министром.

Джонсон также уже назначил нового министра иностранных дел. Им стал экс-министр по вопросам Brexit Доменик Рааб.

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Тереза Мэй покинула пост премьер-министра Великобритании

Ранее днем Борис Джонсон официально вступил в должность в качестве нового премьер-министра Великобритании. Согласно существующей традиции, он получил аудиенцию у королевы Елизаветы II, которая обратилась к нему с просьбой сформировать новое правительство.

Для того, чтобы получить возможность сформировать кабмин, Джонсон прошел через выборы на пост главы правящей Консервативной партии.

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«Столкнется с реальностью»: западные СМИ — о премьерстве Джонсона

После того, как Тереза Мэй сложила с себя полномочия, примеру бывшей главы кабинета последовали многие из членов ее правительства. Часть из них объявили о своей отставке самостоятельно, других снял новый глава правительства. По данным на момент публикации заметки, как минимум 14 министерских постов Великобритании были свободны, указывает Sky News. 

Борис Джонсон известен как сторонник жесткой линии в переговорах в Брюсселем о выходе Великобритании из Европейского союза. Провести Brexit новый премьер намерен до 31 октября и без предварительных договоренностей с Брюсселем.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Борис Джонсон, Правительство, Великобритания
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