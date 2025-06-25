Росавиация разрешила полеты в Израиль с ограничениями

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Росавиация смягчила ограничения, введенные на полеты на Ближний Восток из-за ирано-израильского конфликта. Ведомство разрешило авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль в дневное время.

С 01:00 до 07:00 мск запрет остается в силе. «Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 МСК, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них», — говорится в сообщении.

Также Росавиация сняла запрет на полеты в Катар, который на этой неделе подвергся ракетному удару со стороны Ирана, целившегося в американскую военную базу Аль-Удейд.

Запрет на полеты в аэропорты Ирана и пролет в воздушном пространстве этой страны, а также Иордании и Ирака остается в силе.

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