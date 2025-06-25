 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Росавиация разрешила полеты в Израиль с ограничениями

Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

Росавиация смягчила ограничения, введенные на полеты на Ближний Восток из-за ирано-израильского конфликта. Ведомство разрешило авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль в дневное время.

С 01:00 до 07:00 мск запрет остается в силе. «Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 МСК, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них», — говорится в сообщении.

Также Росавиация сняла запрет на полеты в Катар, который на этой неделе подвергся ракетному удару со стороны Ирана, целившегося в американскую военную базу Аль-Удейд.

Запрет на полеты в аэропорты Ирана и пролет в воздушном пространстве этой страны, а также Иордании и Ирака остается в силе.

Материал дополняется.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 91,06 (-0,68) Инвестиции, 18:48 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 78,2 (-0,19) Инвестиции, 18:48
Почему Украина отошла на второй план саммита НАТО в Гааге Политика, 21:06
Участники рынка обсудили запрет на экспорт бензина до конца октября Бизнес, 20:58
Путин потребовал не затягивать строительство культурных учреждений Политика, 20:56
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Росавиация разрешила полеты в Израиль с ограничениями Политика, 20:48
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 20:25
Эрдоган заявил, что вопрос с российскими С-400 в Турции закрыт Политика, 20:16
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
СК завел против Алекса Лесли дело о склонении к изнасилованию Общество, 20:15
Клуб Леброна Джеймса подтвердил продажу за рекордную для спорта сумму Спорт, 20:12
Politico узнало, когда в США рассмотрят ужесточение санкций против России Политика, 20:10
Дело «заправщика»: за что задержали серого кардинала Дагестана Политика, 20:10
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Вологодская прокуратура подала в суд из-за памятника Сталину Общество, 19:47