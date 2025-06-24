Трамп попросил Иран и Израиль не нарушать вступившее в силу перемирие
Перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу, стороны не должны нарушать его, написал американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Пожалуйста, не нарушайте его! Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов», — написал он.
Иранский телеканал Press TV утром 24 июня объявил о начале режима прекращения огня в военном конфликте с Израилем. При этом в Израиле сообщили, что с начала вторника, 24 июня, Иран шесть раз запустил по стране баллистические ракеты.
Материал дополняется
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года