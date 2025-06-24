 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Трамп попросил Иран и Израиль не нарушать вступившее в силу перемирие

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу, стороны не должны нарушать его, написал американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Пожалуйста, не нарушайте его! Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов», — написал он.

Иранское телевидение объявило о прекращении огня с Израилем
Политика
Фото:Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Иранский телеканал Press TV утром 24 июня объявил о начале режима прекращения огня в военном конфликте с Израилем. При этом в Израиле сообщили, что с начала вторника, 24 июня, Иран шесть раз запустил по стране баллистические ракеты.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Дональд Трамп перемирие Израиль Иран
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Счетная палата предложила повысить плату за пользование водными ресурсами Экономика, 08:33
Токсичный начальник мешает работать. Нужно ли уходить из компанииПодписка на РБК, 08:30
Трамп попросил Иран и Израиль не нарушать вступившее в силу перемирие Политика, 08:19
Месси в день рождения сотворил сенсацию с «Интер Майами» на клубном ЧМ Спорт, 08:12
Как мир перестраивается на «экономику одиночек» — The EconomistПодписка на РБК, 08:10
Иранское телевидение объявило о прекращении огня с Израилем⁠ Политика, 08:05
Ведущие инженерные и технические вузы подняли цены на обучение Общество, 08:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Бум спроса на жилье после снижения ставки: 5 аргументов «за» и 4 «против»Подписка на РБК, 08:00
Жители вернулись в дом в Красногорске, в который попал беспилотник Общество, 07:53
Минобороны сообщило о 20 сбитых беспилотниках за ночь Политика, 07:45
Трамп заявил, что сделка Ирана и Израиля получилась благодаря удару США Политика, 07:39
Иран в шестой раз с начала суток запустил ракеты по Израилю Политика, 07:33
Чемезов призвал «разбить» тезис о «стране-бензоколонке» Бизнес, 07:31
Мосбиржа запустит фьючерсы на индекс биткоина и акции Гонконга Инвестиции, 07:30