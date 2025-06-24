Трамп попросил Иран и Израиль не нарушать вступившее в силу перемирие

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу, стороны не должны нарушать его, написал американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Пожалуйста, не нарушайте его! Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов», — написал он.

Иранский телеканал Press TV утром 24 июня объявил о начале режима прекращения огня в военном конфликте с Израилем. При этом в Израиле сообщили, что с начала вторника, 24 июня, Иран шесть раз запустил по стране баллистические ракеты.

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