МАГАТЭ допустило, что Иран сумел сохранить запасы обогащенного урана

Рафаэль Гросси (Фото: Lisa Leutner / Reuters)

Значительная часть обогащенного в Иране урана, вероятно, уцелела после ударов со стороны Израиля и США, поскольку Тегеран мог вывезти его из ядерных центров, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

По его словам, Иран уведомил МАГАТЭ о намерении принять «специальные меры» для защиты ядерных материалов и оборудования в день начала израильских ударов, 13 июня.

«Они не уточнили, что именно это означает, но из контекста можно сделать вывод, что речь шла именно об этом. Поэтому можно предположить, что уран был перемещен», — отметил Гросси на пресс-конференции с представителями австрийского правительства.

Он добавил, что для оценки ситуации и получения подтверждений необходимо вернуть инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты.

Ранее об эвакуации запасов обогащенного урана с ключевых ядерных объектов Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане сообщила персидская служба Би-би-си со ссылкой на Хасана Абедини, заместителя главы Иранского радио и телевидения.

По словам Абедини, меры были приняты «некоторое время назад».

Американские авиаудары были нанесены в ночь на 22 июня. На подземный комплекс в Фордо, по словам президента США Дональда Трампа, был сброшен «полный комплект бомб».

После ударов США и Израиля по иранским объектам парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ.

Согласно принятому закону, инспекторам агентства временно ограничен доступ в страну до тех пор, пока Тегеран не получит гарантии безопасности для своих ядерных объектов и гражданской атомной инфраструктуры. Окончательное утверждение документа остается за Высшим советом национальной безопасности.

МАГАТЭ — международная организация, созданная в 1957 году в рамках системы ООН, занимается контролем за ядерной деятельностью государств и обеспечением ее безопасности.