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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп оценил удар Ирана словами «они были очень милы»

Сюжет
Война Израиля и Ирана
«Они сказали, что собираются ударить, «в час — это окей?» — рассказал Трамп. Ранее он уже выражал благодарность Тегерану. Катар посчитал иранские удары нарушением своего суверенитета
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Иран проявил любезность, предупредив США о предстоящем ударе по американской авиабазе в Катаре. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

«Они [Иран] были очень милы. Предупредили нас. Они сказали, что собираются ударить, «в час — это окей?» — «Хорошо». И [мы] всех вывезли с базы, чтобы не пострадали», — сообщил президент США.

О том, что Иран заранее предупредил США о намерении атаковать американскую базу Аль-Удейд в Катаре, Трамп говорил и ранее. Он выразил Тегерану благодарность за это в день удара, 23 июня. По мнению республиканца, иранский обстрел был «слабым», поскольку одна ракета отклонилась от цели, а остальные сбила ПВО.

База Аль-Удейд — крупнейшая база США на Ближнем Востоке, там находится штаб Центрального командования США и размещены примерно 10 тыс. военнослужащих.

Удары США по иранским объектам, на которые таким образом отвечал Тегеран, Трамп назвал «невероятным проявлением американской силы», проложившим путь к миру.

«Мы называем это 12-дневной войной. <...> И мы думаем, что она закончилась. Я не думаю, что они будут отвечать друг другу», — отметил республиканец.

В Израиле оценили ущерб объектам Ирана после расхождения данных в США
Политика
Фото:Maxar Technologies / Reuters

В ночь на 22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана и нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Им был нанесен ущерб, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). В Пентагоне объявили об уничтожении ядерной программы Ирана.

После удара Ирана по базе в Катаре Трамп объявил о перемирии Израиля с исламской республикой, об этом же сообщило иранское телевидение. Однако вскоре президент США обвинил обе стороны в срыве режима прекращения огня. После телефонного разговора израильского премьера Биньямина Нетаньяху с Трампом Израиль принял решение воздержаться от нанесения новых ударов по Ирану.

Катар посчитал иранские удары по авиабазе США нарушением своего суверенитета и международного права и пригрозил ответом. Президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне связался с эмиром Катара и выразил сожаление в связи с ущербом.

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Иран Катар США авиабаза
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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