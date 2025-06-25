Трамп оценил удар Ирана словами «они были очень милы»
Иран проявил любезность, предупредив США о предстоящем ударе по американской авиабазе в Катаре. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.
«Они [Иран] были очень милы. Предупредили нас. Они сказали, что собираются ударить, «в час — это окей?» — «Хорошо». И [мы] всех вывезли с базы, чтобы не пострадали», — сообщил президент США.
О том, что Иран заранее предупредил США о намерении атаковать американскую базу Аль-Удейд в Катаре, Трамп говорил и ранее. Он выразил Тегерану благодарность за это в день удара, 23 июня. По мнению республиканца, иранский обстрел был «слабым», поскольку одна ракета отклонилась от цели, а остальные сбила ПВО.
База Аль-Удейд — крупнейшая база США на Ближнем Востоке, там находится штаб Центрального командования США и размещены примерно 10 тыс. военнослужащих.
Удары США по иранским объектам, на которые таким образом отвечал Тегеран, Трамп назвал «невероятным проявлением американской силы», проложившим путь к миру.
«Мы называем это 12-дневной войной. <...> И мы думаем, что она закончилась. Я не думаю, что они будут отвечать друг другу», — отметил республиканец.
В ночь на 22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана и нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Им был нанесен ущерб, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). В Пентагоне объявили об уничтожении ядерной программы Ирана.
После удара Ирана по базе в Катаре Трамп объявил о перемирии Израиля с исламской республикой, об этом же сообщило иранское телевидение. Однако вскоре президент США обвинил обе стороны в срыве режима прекращения огня. После телефонного разговора израильского премьера Биньямина Нетаньяху с Трампом Израиль принял решение воздержаться от нанесения новых ударов по Ирану.
Катар посчитал иранские удары по авиабазе США нарушением своего суверенитета и международного права и пригрозил ответом. Президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне связался с эмиром Катара и выразил сожаление в связи с ущербом.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года