Росавиация обновила указания для авиакомпаний из-за ударов Ирана

Российским авиакомпаниям запретили выполнять рейсы в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Ирака, Иордании и Катара предварительно до 2:59 мск 26 июня, сообщили в Росавиации. Ранее Тегеран нанес удар по авиабазе США в Катаре

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В связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских авиакомпаний, сообщает ведомство.



Им предписано не выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана и из них и не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

Предписания будут действовать до особого распоряжения — предварительно до 2:59 мск 26 июня, уточнили в Росавиации.



Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на вчерашний американский удар по ядерным объектам Ирана объявил о начале операции против военных баз США в Катаре и Ираке.

Несколько ракет было выпущено по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Это крупнейшая авиабаза на Ближнем Востоке, там размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Катарские системы ПВО перехватили иранские ракеты, Доха оставляет за собой право на прямой ответ, соразмерный характеру и масштабам, заявил МИД Катара в Х.



В ночь на 22 июня США нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».



Трамп также пригрозил Тегерану новыми ударами, если Иран не заключит мир.

«Если они этого не сделают, последующие атаки будут гораздо масштабнее и намного проще в осуществлении», — сказал он.